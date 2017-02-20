باید با کمترین هزینه بیشترین انگیزه را برای کتابخوانی ایجاد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه سومین دوره طرح انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران و جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب عصر امروز دوشنبه ۲ اسفند با حضو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و متولیان این طرح‌ها و همچنین فرمانداران، شهرداران و اعضای شوراهای شهر و روستاهای منتخب این دور جشنواره در تالار وحدت در تهران برگزار شد.

سیدرضا صالحی‌امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه مشکلات کشور تنها از طریق سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ قابل حل است کتاب را عامل وفاق و معرفت در ایران ذکر کرد و خطاب به نمایندگان شهرها و روستاهای دوستدار کتاب که در این دور جشنواره نتوانسته اند عنوان برگزیده را کسب کنند، گفت: مبادا کسی در دلش احساس نگرانی کند که در این رقابت برنده نشده است. انصاف این است که تشخیص امتیازات کار سختی بوده و در واقع همه شما برگزیده شده‌اید.

وی تاکید کرد: مگر می‌شود کسی دلبسته فرهنگ و کتاب باشد ولی حائز تقدیر و تجلیل نباشد؟ اگر چه ما در این دو ماه جشنواره های پرزرق و برقی را برگزار کردیم اما من در این جمع و در این جشنواره احساس صفا و صمیمیت بیشتری می‌کنم.

صالحی امیری با تقدیر از اقدمات معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به ویژه به جهت راه‌اندازی جشنواره پایتخت کتاب ایران و عشایر و روستاهای دوستدار کتاب گفت: خوشبختانه با این جشنواره در چند سال گذشته شور و نشاط خوبی در سطح ملی در حوزه کتاب بوجود آمده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: راهکاری پیدا کند که از مجموعه ظرفیت‌های روستاها و عشایر دوستدار کتاب استفاده شود و گفت در کشوری که شخص اول مملکت یعنی مقام معظم رهبری برای چندین کتاب تقریظ می‌نویسند، اهمیت مسئله کتاب آشکارتر می‌شود. ما باید تلاش کنیم این الگوی مقام معظم رهبری را به همه شهرستانها و استانهای کشور منتقل کنیم.

به گفته صالحی امیری با اجرای طرح هایی از قبیل پایتخت کتاب و روستاها و عشایر دوستدار کتاب می توان با کمترین هزینه، بیشترین میزان انگیزه را در افراد برای به جریان انداختن کتابخوانی در کشور ایجاد کرد و این جریان باید به چشمه ای جوشان متصل شود تا همه آحاد کشور از آن سیراب شوند.

وی همچنین با اشاره به انتخاب بوشهر به عنوان سومین پایتخت کتاب کشور، این شهر را تکه‌ای پاره تن ایران اسلامی برشمرد و این انتخاب را موجب افتخار دانست و آن را به شهروندان بوشهر تبریک گفت.

صالحی امیری همچنین در بخش دیگری از این مراسم و در جمع خبرنگاران سرانه مطالعه در ایران را پائین دانست و گفت: متاسفانه سرانه مطالعه در ایران در مقایسه با دنیا پایئن است و باید حرکت و خیزشی شکل بگیرد تا تحولی در سرانه مطالعه در کشور پدید آید.

پیش از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اصغر سیدآبادی دبیر طرح پایتخت کتاب و روستاها و عشایر دوستدار کتاب در سخنانی به بیان اهمیت اجرا این طرح‌ها و تاثیر آنها در علاقه مند کردن متولیان شهرها و روستاها برای انجام کارهای ترویجی و مردمی در جهت بهبود وضعیت کتابخوانی پرداخت.

وی در عین حال تاکید کرد: ما امسال تحولی را در طرح پایتخت کتاب ایجاد کردیم و این ریسک را پذیرفتیم که شهری را که به عنوان پایتخت کتاب انتخاب می‌شود، در نیمه سال مورد ارزیابی قرار دهیم که در واقع این به معنای آن است که امکان اینکه این عنوان پس گرفته شود، وجود دارد.

در ادامه این مراسم همچنین سیدمحمد بهشتی از اعضای هیئت داوران این جشنواره‌ها در سخنانی گفت: برگزاری این جشنواره ظرفیت‌های روستاها و شهرهای ما را در حوزه کتابخوانی آشکار کرد که این نوعی غبارروبی از ظرفیت‌های نهفته در جامعه فرهنگی ایران است.

همچنین علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دیگر عضو هیئت داوران این دو جشنواره رقابت میان شهرها و روستاها را در سومین دوره جشنواره یاد شده بسیار حساس عنوان کرد و به بیان نکاتی در باب تاثیرات فرهنگی برگزاری این جشنواره ه پرداخت.

همچنین در این برنامه هادی مسلمی شهردار نیشابور، دومین پایتخت کتاب ایران به بیان نکاتی در خصوص برنامه های به اجرا درآمده در دوره قبلی اجرای طرح پایتخت کتاب ایران در این شهر پرداخت.