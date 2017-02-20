بوستان ویژه جانبازان و معلولان در دارالمؤمنین تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم فرهود حمیدی فراهانی شهردار منطقه ۱۴ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهدای دفاع مقدس،شهدای گمنام،شهدای مدافع حرم و ۲۷۰۰ شهید دارالمؤمنین شهر تهران گفت: خداوند سبحان را شاکریم که امروز شاهد بهره‌برداری از بوستان بسیج، ویژه جانبازان،معلولان و کم‌توانان جسمی و حرکتی باشیم.

وی ادامه داد :رویکرد شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر قالیباف در ارتباط با مسائل زیست شهری،افزایش و ارتقای کیفیت زندگی است و مدیریت شهری در این دوره توجه ویژه‌ای به کم‌توانان دارد که راحت‌تر بتوانند در این کلان‌شهر زندگی کنند. در یک دهه اخیر اقدامات قابل‌توجهی جهت رفاه حال شهروندان تهران به‌خصوص معلولان و کم‌توانان عزیز انجام‌شده و در همین راستا موارد بسیار دیگری نیز در دست اقدام می‌باشد.

فرهود حمیدی فراهانی با اشاره به نقش بی‌بدیل سیستم مدیریت یکپارچه شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان گفت : باید تمام دستگاه‌های متولی برای رفاه حال شهروندان در کنار یکدیگر قرار گیرند و با هم‌افزایی در ایجاد این بستر مناسب تلاش کنند.امیدوارم روزی جامعه معلولان عاری از مشکلات شهری و اجتماعی باشد.

شهردار منطقه ۱۴ با اشاره به انتخاب بوستان بسیج به‌عنوان بوستان ویژه معلولان در منطقه ۱۴ گفت: این بوستان ازنظر جغرافیایی در بزرگراه شهید محلاتی و جنب اتوبان بسیج واقع است و دسترسی سهل و مناسبی برای استفاده شهروندان دارد.

وی افزود :همچنین بوستان دیگری در منطقه ۱۴ تهران جهت استفاده جانبازان، معلولان و کم‌توانان در دستور کار است که تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد و تمامی بوستان‌های سطح منطقه در دستور کار قرار دارد که معلولان، کم‌توانان و سالمندان و کودکان به‌راحتی بتوانند از امکانات و تجهیزات خدمات رفاهی این بوستان‌ها بهره ببرند.

شهردار منطقه ۱۴ تهران از ایجاد پارکینگ برای جانبازان و معلولین, مناسب‌سازی سرویس‌های بهداشتی، ایجاد رمپ‌های مناسب تردد کم‌توانان, هم‌سطح سازی و ایجاد بستر مناسب برای تردد نابینایان، تجهیز بوستان به وسایل ورزشی ،احداث ایستگاه ویلچر و دوچرخه ، احداث زمین‌های چندمنظوره ازجمله زمین مینی بسکتبال،پینگ‌پنگ، فوتبال دستی به‌عنوان امکانات احداث‌شده در بوستان بسیج جهت رفاه حال معلولان و کم‌توانان نام برد.

به گفته "فرهود حمیدی فراهانی" برگزاری دوره‌های آموزشی پیشگیری از معلولیت،آموزش معلولان و کم‌توانان و برگزاری برنامه‌ها و مسابقات ویژه معلولان از اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری منطقه ۱۴ تهران جهت رفاه حال این عزیزان است که به‌صورت مستمر در این منطقه انجام می‌شود.

در ادامه این برنامه سید مجید طباطبایی رئیس هیئت ورزش جانبازان و معلولین استان تهران هم با اشاره به اقدامات شهرداری تهران جهت ارتقای کیفیت زندگی کم‌توانان گفت :چند سالی است که شهرداری تهران اقدامات قابل‌توجهی را در خصوص رفاه حال جانبازان و معلولان انجام می‌دهد که جای تقدیر و تشکر دارد.ورزش برای جانبازان و معلولان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و جای خرسندی است که شهرداری تهران به این مهم توجه ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به مناسب‌سازی بوستان بسیج به پارک ویژه معلولان گفت: مناسب‌سازی یکی از بوستان‌های منطقه۱۴ برای استفاده کم‌توانان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا ورزش همگانی معلولان و افزایش سرانه‌های مربوط به آن از اولویت‌های ضروری زندگی این عزیزان است.

گفتنی است در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدیه از جانبازان و معلولان نخبه‌ی ساکن در منطقه ۱۴ توسط دکتر "حمیدی فراهانی" تقدیر به عمل آمد.