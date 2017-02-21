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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۸

مدیر آبفای روستایی جهرم:

مشکل آب شرب مناطق الحاقی به جهرم برطرف شد

مشکل آب شرب مناطق الحاقی به جهرم برطرف شد

جهرم_مدیر آبفای روستایی جهرم از برطرف شدن مشکل آب شرب در مناطق الحاقی به شهر جهرم خبر داد.

محمد تقی روغنیان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جاری شدن سیل و تخریب بند خاکی محمد آباد سبب قطع  شدن آب در مناطق مختلف شهرستان جهرم شد.

وی افزود: ساکنان مناطق الحاقی به جهرم شامل حیدرآباد، تل ریگی، نظام آباد، اسلام آباد، کاظمیه، حسین آباد،  صادق آباد، جامغان و رشیدآباد در چند روز اخیر با مشکل آب آشامیدنی رو به رو بودند که با تلاش های شبانه روزی پرسنل آبفا روستایی این مشکل در سریع ترین زمان ممکن برطرف شد.

مدیر آبفای روستایی جهرم گفت: ۲خط انتقال به طول ۵۰۰ متر در این مناطق دچار مشکل شده بود که یک خط انتقال راه اندازی و ۲ حلقه چاه نیز در مدار آب رسانی قرار گرفت.

وی گفت: همچنین خط دوم و ۲ حلقه چاه دیگر در مدار قرار گرفت و مشکل آب رسانی به این محله ها برطرف شد.

کد مطلب 3913237

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