به گزارش خبرنگار مهر، استقلال طی هفته های اخیر و در بهمن ماهیکه بسیار خوب نتیجه گرفت تقریبا هر چهار روز یک بار به میدان رفته و از ابتدای نیم فصل دوم تا دیدار با الاهلی قطر بازی های سخت و مشکلی را پشت سر گذاشته و از رقیب خود در امارات خسته تر بود.

نفت تهران، استقلال خوزستان، پیکان تهران، السد قطر، پرسپولیس و حالا دیدار با الاهلی قطر که این بازی آخر شاید به دلیل خستگی استقلال با نتیجه شکست همراه شد، در واقع پایان سربالایی شدید برنامه ریزی مسابقات این تیم بود.

استقلال حالا می تواند بهتر نفس بکشد و درست تر حرکت کند. این تیم بعد از دیدار با الاهلی ریکاوری کرد و احتمالا حداقل یک روز هم تمریناتش را تعطیل خواهد کرد تا هم از نظر روحی و روانی و هم از منظر جسمی شرایط بهتری پیدا کند.

حالا با اندکی استراحت استقلال در روز شنبه چهاردهم اسفند ماه در تهران به مصاف سیاه جامگان خواهد رفت.