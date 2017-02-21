به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری شانزدهمین دوره جایزه ادبی شهید حبیب‌غنی‌پور صبح امروز سه‌شنبه ۳ اسفند ماه با حضور جمعی از اعضای شورای نویسندگان مسجد جواد الائمه(ع) برگزار شد.

در این نشست محمد ناصری دبیر این جشنواره در سخنانی با اشاره به انتشار مرام‌نامه شورای نویسندگان این مسجد، گفت: این مرامنامه به تعبیر مرحوم فردی، پیمان نانوشته‌ و همیشگی ماست که همواره بر مبنای آن عمل‌کرده و می‌کنیم. این مرامنامه بعد از درگذشت آقای فردی با اتفاق نظر دوستان مکتوب شد تا در نتیجه آیندگان بدانند که ما بر چه اساس عمل کرده‌ایم.

وی ادامه داد: ما همه یادداشت‌ها و اظهارات رسمی آقای فردی پشت تریبون جشنواره را که پیش از این در کتاب‌های حبیب منتشر شده را گردآوری و براساس آن این مرامنامه را تنظیم کرده‌ایم. بر اساس بخشی از این مرامنامه بار دیگر اعلام می‌کنیم این جشنواره مزین به نام شهید حبیب غنی‌پور بوده و مجری آن شورای نویسندگان مسجد جوادالائمه(ع) است. این جشنواره و همچنین شورای نویسندگان مسجد، هیچ وابستگی اجرایی به هیچ سازمان، نهاد و شخص حقیقی و حقوقی دیگر ندارد. خاستگاه و پایگاه دائمی آن همیشه مسجد جواد الائمه(ع) بوده و خواهد بود و نام جشنواره نیز تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیست.

ناصری افزود: منتخب این جشنوار بر مبنای مرامنامه، همواره از میان کتاب‌هایی خواهد بود که با مضامین اعتقادی و اخلاقی شهید غنی‌پور مغایر نباشد و اعلام می‌کنیم که این جشنواره بی‌توجه به نام ناشر و نویسنده و خط فکری و سیاسی آنها آثار را بررسی میکند. همچنین جشنواره ضمن در نظر گرفتن مضامین مورد اشاره از حیثیت ادبیات داستانی دفاع می‌کند و آثاری را به جامعه معرفی می‌کند که ادبیات اثر از وجوه مختلف برجسته باشد. همچنین این جشنواره اعتقاد دارد که ادبیات داستانی این مرز و بوم می‌تواند با جهانیان و نسل‌های امروز و آینده سخن بگوید و آثاری مورد توجه قرار می‌گیرد که در دنیای امروز حرفی تازه و ارزشمند برای گفتن داشته باشد.

دبیر جشنواره ادبی شهید غنی‌پور افزود: شاید نهادی پیدا شود که این مواضع ما را نپذیرد، ایرادی ندارد، آن‌ها کار خودشان را بکنند منتهی کسی نمی‌تواند به ما بگوید که با مواضع ما داوری کن و هرگز هم این اتفاق رخ نداده است.

وی با اشاره نقدهای وارد شده به این رویداد گفت: ما اثر را مطالعه می‌کنیم و قضاوت می‌کنیم. مواضع دیگر نسبت به آثار برای ما خیلی اهمیت ندارد. اینکه نویسنده متعلق به کدام جناح سیاسی است برایمان مهم نیست قرار هم نیست پرونده‌ای برای وی به اثر ضمیمه کنیم که از کودکی تا جوانی چه کرده و بر مبنای آن قضاوت کنیم. ما سعی می‌کنیم حتی‌الامکان خیرالموجودین را پیدا کنیم. برای ما جالب نیست که هیچ اثری را در طول یک سال برگزیده ندانیم منتهی می‌توانیم و اعلام می‌کنیم که هر سال نسبت به سال قبل با چه اندازه‌ای از رشد در بخش‌های مختلف ادبیات روبرو بوده‌ایم. در داوری ما صدها عنوان کتاب خوانده شده است و بر مبنای محتوا و مضمون مولفه‌های زیادی در آثار شناسایی و در نهایت نامزدها انتخاب شده‌اند. هرگز نبوده و نخواهد بود که کتابی با مضمون غیر اخلاقی برگزیده و تقدیر شده ما باشد اما شاید کتابی در حد نامزدی بالا بیاید که موردپسند برخی نباشد.

ناصری در ادامه اشاره به داوری ۳۵۰ کتاب در بخش کودک، ۱۲۰ کتاب در بخش نوجوان، ۸۱ کتاب در موضوع انقلاب اسلامی ودفاع مقدس و ۳۰۱ اثر در بخش داستان آزاد پس از ریزش‌های اولیه گفت: داوران جشنواره همگی از اعضای شورای نویسندگان مسجد جواد الائمه(ع) هستند اما این امکان برای آینده وجود دارد که افراد دیگری که به مرامنامه ما معتقدند نیز به داوری راه پیدا کنند با این حال در حال حاضر اعضای شورا توانایی جشمی و ذهنی خوانش آثار را دارند.

دبیر جشنواره شهید غنی‌پور در ادامه به نیابت از شورای نویسندگان گزارشی کوتاه از وضعیت ادبی ایران در سال ۹۴ ارائه داد و گفت: در بخش ادبیات کودک ما در سال ۹۴ شاهد رشد زیادی در حوزه ادبیات خردسال بودیم که شاید یکی از دلایلش تلاش برخی محافل مطبوعاتی و تشکل‌های ادبی خردسال نویس است. اما با این همه ترجمه‌های مکرر و نیز جایگزینی لودگی و مسخره بازی با طنز در این آثار دیده می‌شود. در حوزه نوجوان افت کیفی ملموسی در حوزه تالیف را شاهدیم و سفارشی‌نویسی بر سایر کارها غلبه دارد. در بخش رمان انقلاب و دفاع مقدس در سال ۹۴ آثار با محتوای خوب و مولفه‌های داستانی قابل اعتنای زیادی را رضد کردیم و در بخش آزاد هم نظر داوران روی افت کیفی آثار بود ضمن اینکه هیات داوران بر این باور بودند آثار در اندازه‌ای نبودند که شود راحت از میان آنها دست به انتخاب زد.

وی افزود: در حاشیه مراسم اختتامیه که غروب روز دوشنبه ۹ اسفند در مسجد جواد الائمه(ع) برگزار می‌شود از هادی علی اکبری بنیانگذار کتابخانه مسجد و حاج حسین معینی از خادمان اصلی و عضو هیئت امنای مسجد نیز تجلیل خواهیم کرد.

وی همچنین از اعلام آمادگی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان برای اهدای جایزه‌ای به برگزیدگان این جشنواره خبر داد و گفت: کتاب حبیب طبق سنوات قبل و نیز کتاب مستندنگاری زندگی شهید غنی‌پور به قلم گل‌علی بابایی نیز در مراسم پایانی به حاضران تقدیم خواهد شد.