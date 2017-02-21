قاتل جوان زخمی فلسطینی فقط به ۱۸ ماه حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، دادگاهی نظامی در سرزمین های اشغالی «الور آزاریا» نظامی صهیونیستی را که فیلمی از وی در حال تیراندازی به یک اسیر زخمی فلسطینی وجود دارد، به ۱۸ ماه حبس محکوم کرد.

وی پیشتر به قتل غیر عمد متهم شده اما مجازاتی برایش در نظر گرفته نشده بود.

همچنین وی در حکم اعلامی دادگاه نظامی از درجه گروهبانی به سرباز صفر تنزل پیدا کرد.

گفتنی است که این نظامی۲۰ ساله رژیم صهیونیستی در حالی که «عبدالفتاح الشریف» جوان ۲۱ فلسطینی به حال تسلیم و بدون هیچ سلاحی بر روی زمین دراز کشیده بود، با شلیک گلوله ای به سر، وی را شهید کرد.

این حادثه ماه مارس ۲۰۱۶، در منطقه الخلیل واقع در کرانه باختری رود اردن اتفاق افتاد.

آزاریا مدعی است که از بیم مجهز بودن عبدالفتاح به کمربند انتحاری، به وی شلیک کرده حال آنکه دادستان های پرونده، انتقام جویی را دلیل این اقدام وی ارزیابی می کنند.

طبق قانون، جرم انجام شده از سوی آزاریا حداقل مجازاتی برابر با ۲۰ سال زندان به همراه دارد حال آنکه دادستان های رسیدگی به پرونده، حبس ۳ تا ۵ سال را برای متهم درخواست کرده بودند.

به این ترتیب، مجازات ۱۸ ماه حبس، در مقایسه با جنایتی که انجام گرفته بسیار ناچیز است.