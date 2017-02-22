مرحله نهایی رزمایش «پیامبر اعظم(ص) ۱۱» آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عمومی رزمایش پیامبر اعظم (ص) ۱۱، مرحله نهایی رزمایش امنیتی دفاعی «پیامبر اعظم (ص) ۱۱» با اجرای عملیات توسط رزمندگان تیپ نیروی مخصوص صابرین در منطقه شمال شرق کشور آغاز شد.

در این رزمایش، رزمندگان شرکت‌کننده عملیات دفاع از مرز در مناطق تهاجم دشمن و اجرای آتش سنگین توپخانه بر روی مواضع دشمن، اقدامات شناسایی، اطلاعاتی و رزمی و با استفاده از پهپادها، شلیک راکت‌های پیشرفته دقیق‌زن از مواضع ثابت و متحرک به انجام خواهد رسید.

گفتنی است در مرحله نهایی این رزمایش، سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران و محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه حضور دارند.

مرحله نهایی رزمایش «پیامبر اعظم (ص) ۱۱» با انجام عملیات هلی‌برن و با هدف مسدود کردن عقبه دشمن و حرکت گروه‌های رزمی و عملیات تعقیب، پایان خواهد یافت.

لازم به ذکر است، رزمایش «پیامبر اعظم (ص) ۱۱» از دوم اسفند ماه و با رمز «یا رسول‌الله (ص)» در مناطق مرکزی کشورمان آغاز شد و امروز با انجام عملیات‌های مختلف در شمال شرق کشور پایان خواهد یافت.