طرح «آرامش در شهر» در جم اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد دشتدار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح امنیت محلهمحور با پاکسازی بوستانها و معابر عمومی خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با مخلان نظم، تا حصول نتیجه مطلوب ادامه دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان جم اعلام کرد: در این طرح، چندین خردهفروش مواد مخدر دستگیر و معتادان متجاهر بوستانهای «چگاسه» و «جام جم» جمعآوری شدند. همچنین با موتورسواران متخلف و فاقد مدارک برخورد قانونی صورت گرفت.
وی افزود: پاکسازی نقاط جرمخیز، افزایش گشتهای انتظامی و رصد مستمر تفرجگاهها، برای پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار است.
فرمانده انتظامی جم تأکید کرد: این طرح بهصورت مستمر ادامه مییابد و با هرگونه برهمزننده نظم عمومی، قاطعانه برخورد خواهد شد.
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