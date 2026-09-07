طرح «آرامش در شهر» در جم اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد دشت‌دار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح امنیت محله‌محور با پاکسازی بوستان‌ها و معابر عمومی خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با مخلان نظم، تا حصول نتیجه مطلوب ادامه دارد.



فرمانده انتظامی شهرستان جم اعلام کرد: در این طرح، چندین خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و معتادان متجاهر بوستان‌های «چگاسه» و «جام جم» جمع‌آوری شدند. همچنین با موتورسواران متخلف و فاقد مدارک برخورد قانونی صورت گرفت.

وی افزود: پاکسازی نقاط جرم‌خیز، افزایش گشت‌های انتظامی و رصد مستمر تفرجگاه‌ها، برای پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار است.

فرمانده انتظامی جم تأکید کرد: این طرح به‌صورت مستمر ادامه می‌یابد و با هرگونه برهم‌زننده نظم عمومی، قاطعانه برخورد خواهد شد.