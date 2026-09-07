اعتراض فدراسیون بسکتبال به نحوه میزبانی مسابقات انتخابی جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه اعتراضی فدراسیون بسکتبال که خطاب به آندریاس زاگلیس، دبیرکل فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) نوشته شده است، با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت، رفتار برابر با تیم‌ها و حفظ توازن رقابتی، نسبت به تکرار میزبانی فیلیپین به عنوان یکی از تیم‌های حاضر در گروه ابراز نگرانی کرده است.

در بخشی از نامه آمده است که تخصیص مکرر حق میزبانی به فیلیپین، با توجه به حضور این تیم به عنوان یکی از رقبای مستقیم سایر تیم‌های گروه، نگرانی‌هایی درباره اصل بی‌طرفی و برابری شرایط رقابت ایجاد می‌کند.

فدراسیون بسکتبال ایران در ادامه به سوابق میزبانی مسابقات اخیر نیز اشاره کرده و تأکید کرده است که در پنجره چهارم رقابت‌های انتخابی جام جهانی، دیدار ایران و نیوزیلند که میزبانی آن بر عهده ایران بود، در فیلیپین برگزار شد و در پنجره سوم نیز دیدار ایران و سوریه که ایران میزبان آن بود، در اردن برگزار شد.

در همین راستا، فدراسیون بسکتبال ایران از FIBA درخواست کرده است موضوع میزبانی مسابقات گروه را به‌صورت رسمی مورد بررسی قرار دهد و تأکید کرده که با توجه به اصل عدالت و شرایط برابر رقابتی، دیدار برگشت ایران و فیلیپین باید در تهران برگزار شود.

همچنین در این نامه تصریح شده است که ایران از نظر شرایط و استانداردهای لازم برای میزبانی باید در شرایطی برابر با کشورهایی همچون لبنان، قطر و عربستان سعودی مورد ارزیابی قرار گیرد و معیارهای یکسانی برای تعیین میزبانی تمامی تیم‌ها اعمال شود.

فدراسیون بسکتبال ایران همچنین با اشاره به شرایط میزبانی تیم ملی در رقابت‌های اخیر، تأکید کرده است که شرایط میزبانی فراهم‌شده برای تیم ملی ایران مناسب نبوده و خواستار بررسی این موضوع از سوی FIBA شده است.



در پایان این نامه، فدراسیون بسکتبال ایران ضمن تأکید بر تعهد خود به FIBA و اصول بازی جوانمردانه و رفتار برابر با تمامی تیم‌ها، اعلام کرده است که هدف از طرح این موضوع، صیانت از سلامت رقابت‌ها و فراهم شدن شرایط عادلانه و مناسب برای تمامی تیم‌های حاضر در مسابقات انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ است.

فدراسیون بسکتبال ایران در پایان از FIBA خواسته است این موضوعات را در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و اقدامات لازم برای تضمین حقوق ایران و سایر تیم‌های حاضر در رقابت‌های انتخابی جام جهانی را انجام دهد.