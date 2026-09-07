به گزارش خبرگزاری مهر ارسلان زارع در دیدار محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن بررسی ظرفیتهای استان در حوزه تجارت خارجی، درباره چالشهای ناشی از محدودیتها و محاصره اقتصادی و راهکارهای تقویت مسیرهای تجاری کشور به تبادل نظر پرداخت.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی و محدودیتهای اقتصادی، تلاش برای تسهیل و انجام تجارت حتی کمتر گذشته، کاهش هزینههای مبادله، کوتاه کردن فرآیندهای اداری و گمرکی از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند بخشی از آثار چالشها، مشکلات و محدودیتهای موجود بر فعالان اقتصادی، بازرگانان، لنجداران و ملوانان را کاهش دهد.
زارع تصریح کرد: علاوه بر بنادر استان از شمال تا جنوب، بندر بوشهر، از ظرفیتهای مناسب بندری، گمرکی و تجاری برخوردار است و میتوان با استفاده از این ظرفیت، بخشی از فرآیندهای مرتبط با تجارت ملوانی و با استفاده از حقوق و امتیازات قانونی شناورهای کوچک و با صلاح و صرفه مالکان آن لنجها که اکنون متوقف هستند را تسهیل و زمان و هزینه فعالیت فعالان این حوزه را کاهش و در شرایط دشوار امروز زمینه تامین بخشی از معیشت مرزنشینان را فراهم آورد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز با تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار بوشهر، به ظرفیتها و مزیتهای استان بوشهر پرداخت و بر لزوم استفاده موثر از ظرفیت لنجداران و بازرگانان بوشهر در تامین کالاهای مورد نیاز بازار و به ویژه کالاهای اساسی در شرایط کنونی تاکید کرد.
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