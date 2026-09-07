داریوش خسرویار در گفتوگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: کنفدراسیون آسیایی کوراش با ارسال احکام رسمی، ۱۱ چهره برجسته ایرانی را برای همکاری در برگزاری مسابقات کوراش در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن دعوت کرده است.
وی افزود: این دعوتها در قالب احکام جداگانه صادر شده و نشاندهنده جایگاه بالای متخصصان ایرانی در ساختار فنی و اجرایی کوراش آسیاست.
در میان این ۱۱ نفر، دو چهره برجسته از خراسان شمالی حضور دارند که نقشهای کلیدی در این رویداد آسیایی خواهند داشت. کوروش خسرویار به عنوان رئیس هیئت ژوری مسابقات کوراش بازیهای آسیایی ناگویا انتخاب شده و سوسن خسرویار نیز به عنوان عضو عوامل اجرایی برگزاری مسابقات دعوت شده است.
این انتخابها نشاندهنده توانمندی، تجربه و اعتبار بالای فعالان کوراش خراسان شمالی در سطح قاره آسیاست و بار دیگر نام این استان را در عرصه بینالمللی ورزش کوراش برجسته میکند.
حضور دو نماینده از خراسان شمالی در ساختار داوری و اجرایی بازیهای آسیایی، گامی مهم در ارتقای جایگاه کوراش ایران و فرصتی ارزشمند برای نمایش توان فنی و مدیریتی کشور در یکی از معتبرترین رویدادهای ورزشی قاره محسوب میشود.
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