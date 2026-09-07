  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: جنگی تمام عیار آغاز خواهد شد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: جنگی تمام عیار آغاز خواهد شد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: به ارتش دستور داده‌ایم که برای جنگی تمام‌عیار علیه مقامات ارشد و نیروهای امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین و نهادهای وابسته به آن آماده شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تهدید به راه انداختن جنگ تمام عیار در کرانه باختری کرد.

وی ادعا کرد: در صورت بروز ناآرامی در کرانه باختری یا رصد آمادگی برای حمله‌ای مشابه حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، «جنگی تمام‌عیار» علیه تشکیلات خودگردان فلسطین آغاز خواهد شد.

روزنامه یدیعوت آحارانوت به نقل از کاتز در بیانیه‌ای اعلام کرد: حملات در کرانه باختری به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده است و ما تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار آنها انجام خواهیم داد.

وی مدعی شد: در صورت بروز ناآرامی، و اگر نیروهای امنیتی و نهادهای وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین حملاتی انجام دهند، یا اگر با اطمینان مطلع شویم که آنها در شرف انجام حمله‌ای مشابه حملات ۷ اکتبر علیه نیروهای ما و شهرک‌های یهودی‌نشین هستند، من و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، به ارتش دستور داده‌ایم که برای جنگی تمام‌عیار علیه مقامات ارشد و نیروهای امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین و نهادهای وابسته به آن آماده شوند.

کد مطلب 6940120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها