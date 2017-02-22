بسترسازی در جهت مشارکت مردم در خدمت به یکدیگر امری ضروری است

حجت الاسلام سید جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هر نوع خدمتی که به مردم به خصوص مستمندان و نیازمندان شود دارای ارزش فوق‌العاده‌ای است.

وی با بیان اینکه خدمت به نیازمندان جزء برترین اعمال عبادت است، افزود: هر انسان مومنی می تواند توفیق خدمت به مستضعفان اطراف خود را بدست بیاورد، کافی است که تلاش کند و برای شناسایی آن ها همت بگمارد.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: بنابراین هر نوع زمینه سازی و بستر سازی جهت فراهم کردن همیاری و مشارکت مردم در خدمت به یکدیگر امری ضروری و پسندیده‌ای است که باید در اولویت های مسئولان استانی و شهری قرار بگیرد.

وی یادآور شد: برپایی کمپین هایی همچون کمپین اسباب خوشحالی که به همت شهرداری مشهد راه‌اندازی شده می‌تواند به ارتقا معیشت هم‌وطنان نیازمندامان کمک کند.

حسینی با بیان اینکه برپایی این کمپین تاثیر به سزایی در افزایش حس هم نوع دوستی مردم در جامعه دارد، عنوان کرد: این کمپین می‌تواند زمینه را برای مشارکت مردم جامعه برای کمک به نیازمندان را فراهم کند.

وی ادامه داد: برخی از مردم از زمینه‌ها و مسیرهای کمک به نیازمندان مطلع نیستند، راه اندازی این گونه کمپین‌ها با اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب می‌تواند مسیر را برای علاقه‌مندان و خیرخواهان روشن کند.