همه باید در زمینه ترویج کتابخوانی در جامعه وارد عمل شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، منیژه آرمین در حاشیه نشست کتابخوانی فرهنگسرای گلستان گفت: نشستها و گعدههای فرهنگی فوق العاده ارزشمند و تأثبرگذار هستند؛ من شخصا نشستهایی با رویکرد فرهنگی را فعالیت مقدسی میدانم که بر هر دو طرف شرکتکننده چه گوینده و چه مخاطب میتوانند تأثیرهای وسیع و عمیق بسیاری برجای بگذارند. بر همین اساس است که شخصا نه تنها برگزاری نشست های فرهنگی را تبلیغ میکنم بلکه با کمال میل هم در این برنامهها شرکت میکنم. خوشبختانه امروز در پایتخت مراکز فرهنگی بویژه فرهنگسراهای مناطق در برگزاری این نوع نشست ها پیشتاز هستند و مردم هم استقبال خوبی میکنند.
آرمین از نویسندگان معروف با بیان این مطلب گفت: اگر ما تصور میکنیم که گرایش به کتاب و کتابخوانی در بین مردم کم شده است باید از هر راهی که میتوانیم به تبلیغ اثرگذار فرهنگ کتابخوانی بپردازیم خوشبختانه من میبینم که در مراکز فرهنگی مانند فرهنگسراها حتی در محلههای قدیمی شهر تهران به این امر بها داده می شود.
وی با تأکید براینکه شکی نیست فرهنگسازی حتی اگر جمع مخاطب کوچک و در حد ۲۰ نفر باشد تاثیرگذار است، افزود: قطعا مشکل این روزهای فرهنگ ما در زمینه کتابخوانی با ۲۰ نفر حل نمیشود اما من ایمان دارم همین جمعهای ۲۰ نفره در نقاط مختلف شهرها میتواند راهگشا باشد باید با همین نشستهای کتابخوانی با حضور بزرگان عرصه کتاب و نویسندگی به این باور برسیم ترویج کتابخوانی امری است که باید نهادینه شود و در واقع همه روی این مسئله حساسیت نشان دهند؛ در مراسم ها شرکت کنند.
این بانوی نویسنده ایرانی با بیان اینکه وقتش رسیده هرکس به سهم خود در عرصه ترویج فرهنگ کتابخوانی وارد صحنه شود، اظهار داشت:فرقی نمیکند الان زمانی است که از معلمان دبستان و دبیرستان، کتاب فروش، کتابدار، خانم های خانه دار و استاد دانشگاه هر کسی در هر مقامی که هست باید برای ترویج فرهنگ کتابخوانی احساس تکلیف کند چون ما ملتی هستیم که فرهنگ غنیمان با کتاب پیوند خورده است و ادبیات بزرگترین سند ادوار گذشته ما در قالب شعر و داستان و... است.
آرمین با استقبال از برگزاری نشستهای ادبی با محوریت کتابخوانی در فرهنگسرای گلستان تصریح کرد: معتقدم فرهنگسراها میتوانند برنامههای زیادی داشته باشد البته ضروری است که این برنامه ها تداوم داشته باشد و تمام سنین مخاطبان را دربرگیرد حتی من تصور میکنم لازم است که برای کودکان و نونهالان هم برنامههای ویژه کتابخوانی در نظر گرفته شود چون مردم ما با حضور پررنگ خود نشان میدهند که از برنامه های کتابخوانی استقبال میکنند فقط کافی است مسئولان فرهنگی برنامه مناسبی تدارک ببینند.
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