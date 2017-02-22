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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

رنجبرزاده در صحن علنی اعلام کرد:

بخشودگی سودوجرائم وام های معوق زیر ۱۰۰ میلیون به بانک ها ابلاغ شد

بخشودگی سودوجرائم وام های معوق زیر ۱۰۰ میلیون به بانک ها ابلاغ شد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکری گفت: بخشیدگی جرایم و سود وام‌های معوق شده زیر یک صد میلیون تومان از امروز آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی تذکرات شفاهی نمایندگان به مسئولان اجرائی قرائت شد. بر این اساس ذبیح‌الله نیک فر نماینده مردم لاهیجان به اتفاق ۴۴ نفر از نمایندگان درخصوص عدم اجرایی قانون بخشودگی جرایم بانکی تذکر داد که رنجبرزاده در این خصوص توضیح داد: این مهم از امروز به بانک‌ها ابلاغ شده است و بخشیدگی جرایم و سود وام‌های معوق شده زیر یک صد میلیون تومان از امروز آغاز می‌شود.

علاوه بر این حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در تذکری به وزیر اقتصاد درخصوص برداشت غیرقانونی از حساب های مردم با عنوان ارسال پیامک توسط  بانکها به ویژه از  حساب افراد زیر مجموعه کمیته امدادی که بعضا تلفن همراه ندارند اما هزینه پیامک بانک ها از حساب آن‌ها کم می شود، انتقاد کرد.

کد مطلب 3914713

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