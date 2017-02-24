پرویز سروری دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت اصولگرایان برای انتخابات شورای شهر اظهار داشت: نیروهای انقلاب بنا دارند تا برخلاف فضای سیاسی که متاسفانه اصلاح طلبان در حال دامن زدن به آن هستند، لیست کارشناسی، غیرسیاسی و مبتنی بر نیازهای شهری تهیه کنند.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف باید با همه ظرفیت هایی که تمایل دارند در این زمینه حضور داشته باشند، هماهنگی هایی را انجام دهیم افزود: چند جلسه پیرامون لیست شورای شهر برگزار کرده ایم. این جلسات به سمت همگرایی حرکت می کند و امیدواریم که در این دوره، احزاب و ظرفیت های مختلف و پر قدرت تهران، بتوانند به لیست واحد برسند.

سروری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای بستن لیست شورای شهر وارد مصادیق هم شده اید اظهار داشت: شاخص ها تبیین شده است و الان در مرحله ورود به مصادیق هستیم. البته عموما مصادیق پس از زمان ثبت نام و تأیید صلاحیت ها، شکل عملیاتی به خود می گیرد.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تصریح کرد: الان وارد مصادیق شورای شهر شده ایم. افرادی در حدود ۵۰، ۶۰ نفر در نظر گرفته شده اما قطعی شدن همه گزینه ها پس از فرآیند ثبت نام و تأیید صلاحیت ها خواهد بود.