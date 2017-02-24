محمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار پرسپولیس برابر الهلال عربستان گفت: پرسپولیس تیم همیشگی اش نبوده و به نظر می رسد که بازیکنان از نظر روحی و روانی در شرایط خوبی به سر نمی برند. این پرسپولیس مقابل استقلال و سپاهان هم چندان عملکرد خوبی نداشت.

وی افزود: در این میان شائبه های زیادی وجود دارد اما موضوع مشخص این است که صحبت های سرمربی تیم ملی روی اکثر بازیکنان پرسپولیس که ملی پوش هستند تاثیر منفی گذاشته است.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: پرسپولیس مانند بازیهای قبل نتوانست کار ترکیبی انجام دهد و شور و شوق زیادی برای گلزنی داشته باشد.

صادقی تصریح کرد: رسانه ها و مدیران باید کاری کنند که کی روش و برانکو با هم جلسه ای داشته باشند تا بازیکنان نیز به آرامش برسند. از تقابل این دو خارجی فقط فوتبال ایران و بازیکنان ایرانی ضرر می کنند.

کارشناس فوتبال در خصوص دلایل ناکامی تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا یادآور شد: علت اصلی این موضوع عدم توجه به فوتبال پایه است. اگر فوتبال ایران تک استعدادهایی مانند سردار آزمون و سعید عزت اللهی را نداشت هنوز تیم ملی باید از نسل جواد نکونام استفاده می کرد و مربی هم دنبال بازیکن خارجی در اروپا می گشت. ما باید به فوتبال پایه بها بدهیم تا بازیکنان از سنین ۱۶ -۱۷ سالگی بتوانند به باشگاه های بزرگ بروند و تجربه اندونزی کنند. اکثر باشگاه ها حاضرند برای چند ماه به یک بازیکن دو میلیارد تومان پول بدهند اما روی یک بازیکن سرمایه گذاری نکنند.

وی تصری کرد: سایر تیم ها باید باشگاه هایی مانند ذوب و آهن و سپاهان را الگو قرار دهند که هم از سرمایه های انسانی خود در بحث فنی استفاده می کنند و هم از بازیکنانی که پرورش می دهند پولهای میلیاردی در می آورند.

صادقی در پایان گفت: مدیران الان فقط تیمداری می کنند نه باشگاه داری و به رده های پایه اهمیت نمی دهند چرا که مدیر می آید و می داند که نهایت دو سال دیگر می رود و به همین خاطر بدهی که روی دست باشگاه می گذارد هیچ، تیم را هم رها می کند و می رود.