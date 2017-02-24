انتشار نتایج اولیه آزمون دکتری در اواخر فرودین/ پذیرش ۲۲ هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش صبح امروز جمعه در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران، گفت: نتایج نهایی آزمون دکتری هفته اول شهریور ماه سال ۹۶ اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز بیش از ۲۶۰ هزار نفر در گروه‌های آموزشی مختلف در ۲۴۴ رشته در ۵۲ شهرستان کشور در آزمون دکتری شرکت کردند، افزود: ۴۲ درصد شرکت کنندگان خانم و ۵۸ درصد شرکت کنندگان در آزمون دکتری امسال، آقا هستند.

خدایی با بیان اینکه نتایج اولیه این آزمون اواخر فروردین ماه اعلام می‌شود و داوطلبان از نیمه اول اردیبهشت ماه می توانند برای انتخاب رشته اقدام کنند، افزود: انتخاب رشته به این صورت است که داوطلبان هم در سازمان سنجش و هم در سایت دانشگاه آزاد رشته‌های مورد علاقه خود را به ترتیب اولویت انتخاب می‌کنند.

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: پس از انتخاب رشته دانشجویان به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند تا سوابق تحصیلی آنها بررسی شود و نتیجه نهایی نیز هفته اول شهریور ماه اعلام می‌شود.

وی، ظرفیت پذیرش در این دوره از برگزاری آزمون مقطع دکتری را ۲۲ هزار نفر در کل ظرفیت‌های آموزش عالی عنوان کرد.