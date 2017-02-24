به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدعلی موحدی‌کرمانی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به برگزاری ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، اظهار داشت: لازم می‌دانم از حضور شخصیت‌هایی که در این مراسم و کنفرانس حضور داشتند، تشکر و برای آنها از خداوند متعال آرزوی توفیق کنم.

وی با بیان اینکه مسئله فلسطین مسئله «اسلامی» است، افزود: برخی می‌گویند شما چه کاری به فلسطین دارید، خب! صریحاً بگویید چه کاری به اسلام دارید؛ مسئله فلسطین مسئله اسلام است، این اسلام است که می‌گوید حرام است بیگانگان و کفار بر اراضی اسلامی سلطه داشته باشند، این اسلام است که می‌گوید حرام است کفار بر کشور فلسطین سلطه داشته باشند.

آیت‌الله موحدی‌کرمانی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم از مسئله فلسطین بگذریم، دنیا بداند مسئله «فلسطین» در رأس مسائل جمهوری اسلامی ایران است، البته منافع ملی، منطقه‌ای و سیاسی ما هم به مسئله فلسطین گره خورده است.

وی ادامه داد: رژیم اشغالگر قدس جنایتی مرتکب شد که هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود و هیچ انسان خرمندی نمی‌تواند این فاجعه را تحمل کند، آنان نقشه‌ای ریختند و مردمی را از کشورشان خارج کردند، از خانه و کاشانه‌شان بیرون و آواره کردند و آنان را یا کشتند یا سوزاندند و خود جای آنها نشستند، بنابراین مگر می‌شود نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر این حرکت خطرناک، زشت، ‌غصب، ‌دزدی، ‌جنایت و خیانت بی‌تفاوت باشد!؟

امام جمعه موقت تهران افزود: این طرح شیطانی (اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها) که مبتکرش انگلیسی‌ها بودند و سپس مدیریت آن را به آمریکایی‌ها سپردند، بیش از یک قرن پیش طراحی شد و بیش از نیم قرن یک نظام جعلی و غیرمشروع به وجود آمد، آنان اهدافی دارند، باید اهداف این نظام غیرمشروع را شناخت و در مقام علاج و مقابله برآمد، هم‌اکنون در جبهه دشمن، تمام دشمنان، تمام جبهه کفر و استکبار و نفاق دست به دست هم دادند تا چنین فاجعه‌ای را به وجود آوردند، بنابراین ما هم باید همه باید دست به دست هم دهیم.

آیت‌الله موحدی‌کرمانی تضعیف اسلام، تضعیف حکومت‌های اسلامی و تضعیف جامعه اسلامی را از اهداف تشکیل رژیم صهیونیستی دانست و گفت: دشمنان اسلام تا دیدند ربع جمعیت دنیا «مسلمان» هستند، تا عظمت اسلام را فهمیدند و متوجه شدند در صدر اسلام مسلمین بر شرق و غرب جهان حاکم شدند، قدرت مراجع دینی و علمای ربانی را به خوبی شناختند، نوشته دو خطی مرجع عالیقدر آیت‌الله میرزای‌شیرازی دولت انگلیس را به زانو درآورد، لذا در صدد برآمدند هر طور شده اسلام، علما و مسلمین را تضعیف و منزوی کنند.

امام جمعه موقت تهرانادامه داد:هدف دوم دشمنان اسلام از تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی «تسلط بر منابع عظیم انرژی و نفت و تسلط بر منطقه سوق‌الجیشی» بود، لذا تصمیم گرفتند در دل کشورهای اسلامی ماده سرطانی کاشته شود که از طریق آن و تقویت آن به اهداف شیطانی خود برسند.

وی اظهار داشت: آنها پیش‌بینی کردند در یک مرحله کوتاه‌مدت دولت غاصب اسرائیل تشکیل شود، اما در مرحله میان‌مدت سلطه بر خاورمیانه و تحقق آرزوی حکومت از نیل تا فرات و سلطه بر کشورهای منطقه را پیش‌بینی کردند و در دراز مدت سلطه بر جهان که ما قوم برتریم را پیش‌بینی کردند، بدین منظور تلفیقی از صهیونیسم یهود و صهیونیسم مسیحی صورت گرفت و قسمت عمده اروپا و آمریکا را فراگرفت.

آیت‌الله موحدی‌کرمانی تأکید کرد: کنگره آمریکا زیر سلطه صهیونیست‌هاست، رئیس‌جمهور آمریکا را این کنگره انتخاب می‌کند، رئیس‌جمهور مطیع کنگره است، لذا می‌بینید رئیس‌جمهور آمریکا چه از حزب دموکرات آمریکا باشد چه از حزب جمهوری‌خواه آمریکا باشد، حامی سرسخت اسرائیل است.

وی ادامه داد: تمام شبکه‌های خبری عمده دنیا دست صهیونیست‌هاست، هر جوی بخواهند در دنیا ایجاد می‌کنند، اسلام‌هراسی، ایران‌هراسی، تحریف واقعیات، توهین به رسول اکرم (ص)، همچنین عمده مراکز تولید فیلم مثل هالیوود، فیلم‌های مستهجن، فیلم‌های سیاسی و ... دست صهیونیست‌هاست، بر باشگاه‌های ورزشی سلطه دارند، مراکز عمده پولی و مالی غرب را در اختیار دارند تا بتوانند از طریق تزریق دلار، دولت‌های طرفدار خود را روی کار بیاورند، لذا می‌بینید سرانی را در بعضی از کشورهای عربی به اسم اسلام با ماسک نفاق روی کار می‌آورند که در جنایت دست‌کمی از اسرائیل ندارند.

امام جمعه موقت تهران همچنین گفت:‌ می‌بینید الان با سوریه چه می‌کنند، می‌جنگند و به تروریست‌ها کمک‌های کلان نظامی و مالی می‌کنند، یکی از جنایات صهیونیست‌ها اقدام به شهرک‌سازی‌های یهودی به منظور هویت دادن به مشتی بی‌هویت است، آنان مرتب به آنها تعلیمات نظامی می‌دهند.

آیت الله موحدی کرمانی اظهار داشت: از آغاز مسئله فلسطین سه نوع مقاومت شکل گرفت. اول مقاومت ملی که شهید عزالدین قسام شکل گرفت که بخاطر خیانت برخی گروه های داخلی و فشارهای غربی شکست خورد.

وی ادامه داد: دوم مقاومت عربی که جمال عبدالناصر پرچمدار آن بود که نهایتا در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل منجر به شکست شد، اما مقاومت اسلامی که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران منبعث شد اسرائیل را به شدت مضطرب ساخت که هنوز هم به دلیل این اضطراب طرح سازش را مطرح می کند که اقدامی خطرناک است.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: این مقاومت، برخلاف مقاومت های گذشته پیروزی های زیادی به دست آورد و توانست غزه و جنوب لبنان را آزاد کند. پیروزی های معجزه آسا در جنگ های ۲۲ روزه، ۳۲ روزه و ۸ روزه داشت. مقاومت فریب نخورد و در دام‌هایی که مقابل آن پهن شده بود، نیفتاد.

آیت الله موحدی کرمانی افزود: مقاومت فریب پیشنهاد مذاکره و امتیازات جدید را نخورد و اعلام کرد ما باید کل فلسطین را آزاد کنیم.

وی گفت: مقاومت اسرائیل را به رسمیت نشناخت و در مقابل همه حمایت های کشورهای خائن عربی، سکوت مجامع مدعی دموکراسی و مقاومت با تمام توان ایستاد و فرهنگ جهاد و مقاومت دو کابوس بود که به جان صهیونیست ها افتاد.

امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: شهید احمد یاسین اعلام کرد مقاومت و جهاد تنها گزینه ما است. ما با خدا پیمان بسته ایم. این راه ها را تا مرز پیروزی یا شهادت ادامه دهیم. ما انسان هایی داریم که قدرتشان بیشتر از موشک های دوربرد است.

آیت الله موحدی کرمانی تاکید کرد: دشمن به شدت مغلوب شده و مدعی است مقاومت، تروریسم است، اما باید بداند اینها تروریسم نیستند بلکه به معنای واقعی کلمه، حزب الله هستند که غالب و پیروز خواهند بود.

وی تصریح کرد: دشمن باید بداند در خانه عنکبوتی است و به خواست خدا روزی انسان های آزاده و مقاوم مسلمان، اسرائیل را از صحنه جهان محو خواهند کرد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش اسرائیل مبنی بر اینکه نتایج جنگ لبنان برای اسرائیل خجالت آور است، گفت: آری، نه تنها این نتایج برای اسرائیل خجالت آور است، بلکه ذلت آور، نابودی آور و ننگ آور است. رژیمی که در فاجعه صبرا و شتیلا مردان مسلمان فلسطینی را از خانه هایشان بیرون کشیدند و در میدانی جمع کردند و آنها را آتش زدند. این رژیم سرنوشتی جز ذلت، خواری، نکبت و نابودی در دنیا و عذاب و جهنم در آخرت نخواهد داشت.

آیت الله موحدی کرمانی تصریح کرد: این سرنوشت را حامیان اسرائیل نیز خواهند داشت. آمریکا و انگلیس نیز به این سرنوشت مبتلا خواهند شد.