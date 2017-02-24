کارگاه مقدماتی روزنامه نگاری محیط زیست برگزار می شود

خالد لویمی اظهار کرد: تقویت رویکرد حرفه ای خبرنگاران استان و شهرستان، بازآموزی موازین خبر نویسی و همچنین آموزش کیفیت پرداخت حرفه ای با مقوله محیط زیست از جمله اهداف برگزاری این دوره آموزشی است.

وی ادامه داد: با توجه به تخصصی شدن پیشاپیش روزنامه نگاری در برخی مناطق، به شکل اقتضایی نیازمند تقویت و آموزش یک حوزه خبری خاص هستیم که دراستان خوزستان با توجه به مشکلات عدیده زیست محیطی، لازم به نظر می رسد زمینه مناسب رسانه ای و با رویکردی کارشناسی، مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهواز با بیان اینکه این دوره زیر نظر این اداره و به صورت رایگان برگزار می شود، عنوان کرد: علاقمندان می توانند برای ثبت نام تا ۱۵ اسفندماه جاری به آدرس بلوار شهید فهمیده، جنب موزه هنرهای معاصر،اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهواز مراجعه و یا با شماره های ۰۹۳۰۲۸۴۱۳۱۵و ۶-۰۶۱۳۲۹۲۵۹۳۴ تماس حاصل کنند.