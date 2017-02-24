به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه کن گفت: بر اساس فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه، عزت، وحدت و مسیر صحیح برای حرکت یک جامعه اسلامی در طاعت اهل بیت علیه السلام است.

وی افزود: ایشان در این خطبه تاکید میکنند که امامت ما مانع تفرقه، موجب وحدت و نظام بخش یک ملت است.

جلیلی در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی در واقع لبیک به این فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها بود، گفت: امروز ملت ما علاوه بر باور، به این تجربه نیز رسیده که یگانه مسیر درست برای پیشرفت و ادامه حرکت؛ طاعت اهل بیت علیه السلام است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سابقه جنایت های انگلیس گفت: در گذشته ای نه چندان دور بیش از ۶۰ کشور دنیا که فقط یکی از آنها کشور بزرگی مثل هندوستان بود مستعمره انگلیس بودند اما در همان زمان وقتی انگلیسی ها با انعقاد قرارداد رویتر با ناصرالدین شاه قاجار میخواستند منافع ملت ایران را نیز چپاول کنند، یک عالم دینی از همین دیار به نام ملاعلی کنی مانع این کار شد زیرا وی برآمده از "فرهنگ دینی" بود.

جلیلی با بیان اینکه امتداد همین فرهنگ باعث شده تا امروز نیز دشمن جرات نزدیک شدن به مرزهای ایران و جنگیدن با ما را نداشته باشد، تصریح کرد: امروز دشمنان ما هم فهمیده اند که ملت ایران با قدرت ناشی از فرهنگ اسلام ناب در برابر آنها ایستاده اند و دقیقا همین تفکر است که امروز مانع جنگ و باعث امنیت ما در یک منطقه ناامن است.

جلیلی با اشاره به کتاب "همه ۱۳ سالگی ام" که حاوی خاطرات آزاده دلاور مهدی طحانیان است، گفت: اگر دشمن ۲۸ سال است جرات نمی کند به جنگ با ملت ما برخیزد چون میفهمد نوجوان ۱۳ ساله این ملت با همه ۱۳ سالگی اش در درون اسارت و در زیر چنگال دژخیمان در مصاحبه مقابل خبرنگاران فریاد میزند "ما خواهان پیروزی حق بر باطل هستیم."

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: اگر این مناسبات را در عرصه های دفاعی و امنیتی مان جاری کرده و نتیجه گرفتیم باید در سایر مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز همین کار را انجام دهیم.

جلیلی ادامه داد: در تعابیر دینی ما تاکید شده که مسئولان و کارگزاران نظام باید برادر مردم و در بین آنها باشند؛ شبانه روز برای مردم خدمت و تلاش کنند و در ازای خدمت چیزی نخواهند و طلبکار مردم نباشند نه اینکه همه چیز را اول برای خود بخواهند.

وی افزود: تاثیر فرهنگی رفتار صادقانه مسئولان با مردم ده ها برابر بودجه های فرهنگی نتیجه خواهد داد و برعکس؛ عدم تطابق ادعا و عمل مسئولان اثرگذاری منفی اش بر مردم به حدی است که با ده ها برابر بودجه فرهنگی نیز جبران نمیشود.

جلیلی در پایان با اشاره به مرحوم آیت الله مهدوی کنی و برادر ایشان آیت الله باقری کنی گفت: این بزرگواران مصداق کسانی بوده و هستند که بدون آنکه حرفی بزنند صدق رفتارشان بر مردم اثرگذار و الگو بود.