به گزارش خبرنگار مهر، محمود آموزگار رئیس هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بعد از ظهر امروز هفت اسفند در یک نشست خبری که در محل این اتحادیه برگزار شد، با اشاره به تفاهم نامه ای که چندی پیش میان معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اتحادیه تنظیم و اجرا شد، گفت: موضوع این تفاهم نامه مقابله با جریان تکثیر و عرضه غیرقانونی آثار پدیدآورندگان به روش های چاپی و الکترونیکی، صوتی، نرم افزاری و چند رسانه ای در فضای حقوقی و مجازی است که کارگروهی نیز برای اجرای آیین نامه مربوط به آن تشکیل شده است.

وی هدف از امضای این تفاهم نامه را صیانت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و ناشران، بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی در حوزه نشر و فرهنگ سازی در جهت موضوع تفاهم نامه و ترویج اخلاق حرفه ای نشر عنوان کرد و افزود: به نظر ما بنا به دلایل عدیده، نوعی بی اعتنایی به حقوق مالکیت ادبی و هنری به جامعه نشر در حال ترویج و توسعه است و قُبح سرقت ادبی روزبه روز کمرنگ تر می شود.

آموزگار به موردی آشکار از این سرقت های ادبی که جلوی چشمان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رخ داده است، اشاره کرد و افزود: در جریان برنامه کتابگردی آقای صالحی امیری چاپ غیرقانونی کتابی که ناشر آن از طریق قانونی مجوزش را اخذ کرده بود جلوی فروشگاه او به فروش می رسید!

وی با ابراز تاسف از اینکه به گفته او این موضوع (سرقت ادبی) مباح جلوه داده می شود، گفت: مذاکرات زیادی برای حل این مشکل انجام و اخبار و اطلاعات مختلفی از افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و دستگاه های مختلف جمع آوری شد و در چند مورد هم محل هایی که این اقدامات در آنها انجام می شد و به ما معرفی شده بود به نهادهای ذی صلاح معرفی شد دستور جلسه ای در خصوص آنها تنظیم و برخوردهایی صورت گرفت.

رئیس اتحادیه ناشران و فروشندگان با اشاره به مذاکراتی که به صورت حضوری با سردار ساجدی نیا انجام شده است، تاکید کرد: ایشان قول همکاری همه جانبه را به ما دادند همچنین گفتگوهایی با قوه قضائیه و دادسرای رسانه انجام شده است تا بتوانیم شعب تخصصی رسیدگی به این مسائل را داشته باشیم.

وی گفت: این مسائل نوید می دهد که ما در شروع کار بتوانیم از عهده وظایفی که برای خودمان تعریف کرده ایم، بربیاییم ما در سه بخش این موضوع را در دستور کارمان قرار داده ایم. در بخش نخست برخورد قانونی و توسل به مقامات قضایی در اولویت خاص قرار گرفته است و ما سعی می کنیم این معضل را با کمک قوه قضائیه و نیروی انتظامی کنترل کنیم تا اگر نتوانیم به طور کامل آن را متوقف کنیم، لااقل از میزان این تخلفات بکاهیم.

این مقام مسئول در صنف نشر همچنین گفت: در میان مدت هم ما موضوع فرهنگ سازی را در دستور کار قرار داده ایم تا اولا هیچ کس به صورت غیرقانونی کتابی را منتشر نکند و دوما هیچ کس کتابی را که به صورت غیرقانونی منتشر شده ا ست، به فروش نرساند و سوما هیچ گاه کسی کتابی را که به صورت غیرقانونی عرضه شده است، خریداری نکند. این مسئله نیازمند این است که درباره جنبه های منفی معضل تکثیر غیرقانونی کتاب، به حد کفایت روشنگری صورت گیرد و آثار سوء این اقدام در معرض دید عموم قرار گیرد.

آموزگار با اشاره به تشکیل کارگروهی برای اجرای تفاهم نامه یاد شده گفت: اعضای این کارگروه شامل مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و چهار نفر ناشران خبره با معرفی و انتخاب این اتحادیه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

رئیس اتحادیه ناشران از برگزاری نخستین جلسه کارگروه یاد شده طی روزهای گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه آقای برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به عنوان رئیس این کارگروه و آقای سعید میرجلالی عضو اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و مدیرمسئول نشر ویرایش به عنوان دبیر این کارگروه و بنده (محمود آموزگار) رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به عنوان سخنگوی این کارگروه تعیین شدند.

وی انتخاب شعاری یکسان برای درج در کتاب ها در باب آسیب های تکثیر غیرقانونی کتب، استفاده از ظرفیت های رسانه ای از جمله سینما و تلویزیون برای ساخت تیزرهای مناسب و حرکت تدریجی به سمت به روز رسانی قوانین مربوط به حمایت از حقوق مولفان و پدیدآورندگان آثار را از جمله مواردی که در این جلسه بر سر آنها توافق شده است، عنوان کرد و یادآور شد: دبیرخانه کمیسیون مربوطه در محل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران تشکیل می شود و وظیفه این کمیسیون دریافت شکایات، پاسخگویی به مراجعات، ثبت و مستندسازی شکایات و لوایح قضایی و برنامه ریزی برای برگزاری جلسات کارگروه است.

آموزگار همچنین گفت: ستادی در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برای پیگیری این مسائل تشکیل شده و ما به زودی صندوقی را با عنوان حمایت قضایی در این اتحادیه ایجاد خواهیم کرد که از طریق آن وجوهی برای پیگیری های حقوقی و قضایی از اعضای اتحادیه تامین می شود.

وی همچنین از رسانه ها خواست از طریق تهیه گزارش ها و گفتگوهای روشنگرانه با ناشران و پدیدآورندگان مال باخته، به فرهنگسازی در مقوله برخورد با تکثیر غیرقانونی کتاب کمک کنند و از وزارت ارشاد هم خواست اقدامات تنبیهی را در خصوص متخلفین و کسانی که پروانه نشر ندارند و مبادرات به چنین اقداماتی می کنند، در دستور کار قرار دهد و از کتاب فروشان عضو اتحادیه متبوعش هم خواست تا تفسیرهایشان را بررسی و از عرضه چنین کتاب های غیرقانونی خودداری کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه سرقت ادبی در ایران هنوز به میان جرایم عمومی راه پیدا نکرده است، گفت: سرقت ادبی جزو جرایم خصوصی است و لاجرم نیازمند شاکی خصوصی است در واقع تا شخصی از این بابت شکایت نکند، پرونده ای برای این موضوع تشکیل نمی شود. از سوی دیگر، قانون حمایت از حقوق مولفین و مصنفین که مصوب سال ۱۳۴۸ است، در برخی موارد، منافع و حقوق ناشران را نادیده گرفته است و عمدتا با رویکرد حمایت از حقوق مولفات تدوین شده که از این حیث نیازمند بازنگری است.

رئیس اتحادیه ناشران ضمن تاکید بر ضرورت وجود برخوردهای آنی و فوری با تخلفات حوزه نشر از طریق تکثیر غیرقانونی کتاب های ناشران، این مسئله را لازم اما ناکافی دانست و گفت: برخوردهای آنی و فوری نمی تواند به ریشه کن کردن کامل این مسئله بیانجامد و ما در این خصوص نیازمند یک کار فرهنگی جدی هستیم. به عنوان مثال در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان برای چنین متخلفینی از شش ماه تا سه سال زندان متناسب با موضوع در نظر گرفته شده در حالی که از آنجا که سبقه این کار یک مسئله فرهنگی است بهتر آن است که از مجازات های بازدارنده مثلا درج به عنوان سوءپیشینه پرونده متخلف در این خصوص اعمال شود.

آموزگار در مورد وضعیت کافه کتاب ها و اینکه مجوز آنها از چه طریقی صادر می شود، گفت: ما چند سال پیش درخواست ایجاد رسمی کافه کتاب را به اتاق اصناف دادیم که به تصویب این اتاق هم رسید، اما در مراحل بالاتر این موضوع متوقف ماند و بعدا این مسئله را پیگیری کردیم و با آقای ساجدی نیا طرح موضوع کردیم و قول هایی را در این خصوص به ما داده اند.

وی در این رابطه گفت: متاسفانه در مواردی متقاضی ایجاد کافه کتاب از آنجا که نمی تواند مجوز آن را از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اخذ کند، از اتحادیه آب میوه و بستنی یک مجوز می گیرد و بعد چند جلد کتاب هم می گذارد داخل یک قفسه! در واقع نوعی دور زدن قانون!

رئیس اتحادیه ناشران با بیان اینکه کتاب فروشی هایی که حداقل ۷۰ متر مربع فضا در اختیار دارند می توانند برای مجوز کافه کتاب اقدام کنند ابراز امیدواری کرد با موافقت مقامات قضایی و انتظامی، صدور مجوز این قبیل مشاغل به اتحادیه متبوعش واگذار شود.

آموزگار در پایان با اشاره به تاثیر اجرای طرح هایی مانند کاربری فرهنگی در فضای کسب و کار در حوزه نشر و فروش کتاب گفت: آمار طرح هایی مانند عیدانه کتاب، تابستانه کتاب و پاییزه کتاب نشان می دهد که متاسفانه تعداد کتابفروشی های فعال در سطح کشور بسیار کمتر از هزار مورد است.

وی یادآور شد: فروش کتاب در واحدهایی که از طرح کاربری فرهنگی استفاده کرده اند، حداقل دو برابر بیشتر از واحدهایی است که از این طرح استفاده نکرده اند.