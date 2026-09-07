ورزشگاه آزادی کرمانشاه از میزبانی لیگ یک کنار گذاشته شد

افشین حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سازمان لیگ فوتبال در هفته‌های اخیر طی چندین مکاتبه با اداره‌کل ورزش و جوانان استان، هیئت فوتبال و باشگاه بعثت، بر ضرورت برطرف کردن ایرادات ورزشگاه آزادی کرمانشاه تأکید کرده بود.

وی افزود: این ورزشگاه محل برگزاری دیدارهای خانگی تیم بعثت است و سازمان لیگ از مدت‌ها قبل خواستار رفع نواقص موجود برای فراهم شدن شرایط استاندارد میزبانی مسابقات شده بود.

مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه ادامه داد: باشگاه نیز برای پیگیری موضوع، مکاتباتی با استانداری، فرمانداری، مجمع نمایندگان استان، اداره‌کل ورزش و جوانان و هیئت فوتبال انجام داد و بر ضرورت رسیدگی به وضعیت ورزشگاه تأکید کرد، اما در عمل اقدام مؤثری برای رفع مشکلات انجام نشد.

حسنی تصریح کرد: سازمان لیگ امروز ۱۶ شهریورماه در نامه‌ای رسمی اعلام کرده است که به دلیل برطرف نشدن ایرادات ورزشگاه آزادی کرمانشاه، این مجموعه دیگر در فهرست ورزشگاه‌های مورد تأیید برای میزبانی مسابقات لیگ دسته اول قرار ندارد.

وی درباره مهم‌ترین نواقص اعلام‌شده گفت: احداث رختکن تیم میهمان، نصب و راه‌اندازی گیت‌های ورودی، نصب اسکوربرد، ساماندهی و جمع‌آوری هیئت‌های مستقر در زیر سکوها و همچنین ایجاد رختکن‌ها و اتاق داوران در قسمت زیر اتاق VIP از جمله مواردی است که باید برای تأیید ورزشگاه برطرف می‌شد.

مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه با بیان اینکه تذکرات سازمان لیگ از فصل گذشته نیز ادامه داشته است، افزود: با وجود مکاتبات و تأکیدهای صورت گرفته، این نواقص همچنان باقی مانده و تاکنون اقدامی که منجر به رفع کامل آنها شود انجام نشده است.

حسنی گفت: در شرایط فعلی ورزشگاه آزادی از سوی سازمان لیگ برای برگزاری دیدارهای خانگی بعثت تأیید نشده و این سازمان از باشگاه خواسته است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت ورزشگاه دیگری را برای میزبانی مسابقات خود معرفی کند.

وی با انتقاد از روند رسیدگی به وضعیت ورزشگاه آزادی کرمانشاه خاطرنشان کرد: از یک سو درباره ظرفیت استان برای میزبانی مسابقات لیگ برتر فوتبال صحبت می‌شود، اما از سوی دیگر ورزشگاه اصلی شهر در شرایطی قرار دارد که حتی امکان میزبانی مسابقات لیگ دسته اول را نیز ندارد.

مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه تأکید کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند تیم بعثت را با مشکل جدی در میزبانی دیدارهای خانگی مواجه کند و ضرورت دارد نواقص اعلام‌شده هرچه سریع‌تر مورد رسیدگی قرار گیرد.