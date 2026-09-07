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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۷

تیم سیار اهدای خون در دالاهو مستقر می‌شود

تیم سیار اهدای خون در دالاهو مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در دالاهو برای کمک به تأمین خون مورد نیاز بیماران خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهرستان دالاهو مستقر می‌شود و آماده دریافت خون از شهروندان خواهد بود.

وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند برگزار می‌شود و مشارکت مردم نیک‌اندیش می‌تواند گامی مؤثر برای نجات جان بیماران و تأمین نیازهای خونی آنان باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان دالاهو دعوت کرد با حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، در امر اهدای خون مشارکت کنند و با اهدای خون خود سهمی در کمک به بیماران داشته باشند.

میرزاده گفت: محل استقرار تیم سیار اهدای خون، ساختمان بستر و درمان شهرستان دالاهو تعیین شده است و شهروندان می‌توانند برای مشارکت در این برنامه به محل مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود مردم با حضور خود از این اقدام انسان‌دوستانه حمایت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: حضور و همراهی هر یک از شهروندان می‌تواند امیدبخش زندگی یک بیمار باشد و به تأمین خون مورد نیاز بیماران کمک کند.

کد مطلب 6940645

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