مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز سهشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهرستان دالاهو مستقر میشود و آماده دریافت خون از شهروندان خواهد بود.
وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند برگزار میشود و مشارکت مردم نیکاندیش میتواند گامی مؤثر برای نجات جان بیماران و تأمین نیازهای خونی آنان باشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان دالاهو دعوت کرد با حضور در این برنامه انساندوستانه، در امر اهدای خون مشارکت کنند و با اهدای خون خود سهمی در کمک به بیماران داشته باشند.
میرزاده گفت: محل استقرار تیم سیار اهدای خون، ساختمان بستر و درمان شهرستان دالاهو تعیین شده است و شهروندان میتوانند برای مشارکت در این برنامه به محل مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه از ساعت ۸ صبح آغاز میشود و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و انتظار میرود مردم با حضور خود از این اقدام انساندوستانه حمایت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: حضور و همراهی هر یک از شهروندان میتواند امیدبخش زندگی یک بیمار باشد و به تأمین خون مورد نیاز بیماران کمک کند.
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