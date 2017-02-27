احداث دانشکده داروسازی درکردستان از مطالبات مردم استان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی فرشادان امروز دوشنبه در مراسم افتتاح ۱۰ پروژه بهداشتی ودرمانی کردستان که با حضور وزیربهداشت در سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی استان برگزارشد، با بیان اینکه زحمات وتلاش های وزیربهداشت در اجرای طرح تحول نظام سلامت برکسی پوشیده نیست، گفت: طرح تحول یکی از طرح های ماندگار در حوزه سلامت و بهداشت کشور است.

وی عنوان کرد: علیرغم تمامی فواید و تاثیرات مثبت این طرح دارای مشکلاتی هم هست که امیدواریم در این دولت برطرف شود.

وی ادامه داد: ۱۱ ماه است که پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارانه خود را دریافت نکردند و امیدواریم تا پایان سال هم مطالبات شرکت های خصوصی و پرسنل این دانشگاه پرداخت شود.

فرشادان به مصوبات سفر قبلی وزیربهداشت به کردستان اشاره کرد و اظهارداشت: درسفر قبلی ۴۳ مصوبه از جمله اختصاص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیمارستان ها و مراکز درمانی استان، تکمیل و راه اندازی بیمارستان کوثر، صدور مجوز دانشکده داروسازی، تجهیز ناوگان آمبولانس و غیره در کردستان داشتید.

رییس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از مصوبات سفر گذشته وزیربهداشت به استان عملیاتی واجرایی شده و بخشی از آن متاسفانه به فراموشی سپرده شده است.

وی اضافه کرد: یکی از مطالبات مردم ما به ویژه اساتید ودانشجویان صدور مجوز ساخت دانشکده داروسازی و همچنین خوابگاه کوی دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی کردستان است.

وی افزود: به دلیل کمبود تجهیزات پزشکی و همچنین خطای پزشکی در این چند سال اخیر تعدادی از مردم ما جان خود را ازدست دادند لذا می طلبد به استان های محرومی هم چون کردستان توجه ویژه ای شود.

رییس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کردستان علاوه بر مسائل پزشکی در بسیاری از حوزه های دیگر هم محروم است، ادامه داد: جاده های استان به قتلگاه تبدیل شده به گونه ای که براساس آمار وزارت بهداشت سال گذشته ۴۸۰ نفر در جاده های استان جان خود را ازدست دادند که این آمار نسبت به مدت مشابه آن در سال ماقبل ۱۸ درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: قطعا محرومیت استان ریشه ای تاریخی دارد و مربوط به یکی دو سال اخیر نیست ولی انتظار می رود به موازات تلاش های وزارت بهداشت دراین استان شاهد کار و تلاش سایر وزارتخانه ها هم باشیم.