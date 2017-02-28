به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، همایش «قرابت‌های ناهمسان، مقایسه‌ عناصر ادبی و هنری در فرهنگ ایران و ایتالیا» به همت دانشگاه بولونیا، مرکز فرهنگی شهر کتاب، موسسه‌ نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در رم، روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۲ و ۱۳ اسفند در دانشگاه بولونیای ایتالیا برگزار می شود.

در این همایش شانزده تن از صاحب‌نظران و استادان دو کشور درباره‌ی مقایسه‌ی آثار ادبی و هنری ایران و ایتالیا سخن می‌گویند.

این همایش برای سومین سال پیاپی است که در اسفند ماه برگزار می‌شود و با توجه به این‌که ایتالیا مهمان ویژه سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است، موضوع امسال این همایش به ادبیات تطبیقی ایران و ایتالیا اختصاص دارد.

در این همایش به ترتیب مقالات و سخنرانی‌های ذیل ارائه می‌شود:

پنجشنبه، ۲ مارس (۱۲ اسفند)

افتتاح همایش با سخنان رئیس دپارتمان زبان ادبیات و فرهنگ مدرن پروفسور روبرتو وککی و رایزن فرهنگی ایران اکبر قولی

اگر «سنائی و دانته» نبود/ علی اصغر محمدخانی (مرکز فرهنگی شهرکتاب ـ تهران)

شاعران در مقابل قدرت. دانته و سنائی مشاوران شاهزاده/ کارلو ساککونه (دانشگاه بولونیا)

تصاویر پادشاهان باستانی ایران در پرده های نقش دار مجموعه باگاتتی والسکی میلان/ جان پیترو باسللو (موسسه شرق شناسی دانشگاه، ناپل)

شاهنامه فردوسی میان زبانشناسی و زبان شعر: رویکردی گسترده/ سیمونه کریستوفورتتی (دانشگاه ونیز)

عناصری چند برای یک زیبایی شناسی تطبیقی/ رافائله میلانی (دانشگاه بولونیا)

دیدار و رویای ایران در ادبیات قرن بیستم ایتالیا/ آدونه براندالئزه (دانشگاه پادووا)

متنیت تاریخ و تاریخیت متن در داستان‌های امبرتو اکو و ابوتراب خسروی/ امیرعلی نجومیان (دانشگاه شهید بهشتی)

بنونوتو چللینی و محمود واصفی. فراز و نشیب های دوره رنسانس میان آرنو و جیحون/ مائوریتسیو پیستوسو (دانشگاه بولونیا)

تفاوت گفتمان عشق در ادبیات فارسی و ادبیات ایتالیایی/ نسرین فقیه ملک مرزبان (دانشگاه الزهرا)

فرش ایرانی در نقاشی های ایتالیایی دوره رنسانس/ الساندرو گروساتو (دانشگاه پادووا)

جمعه، ۳ مارس (۱۳ اسفند)

مقایسه هنر کمدی در ایتالیا و ایران/ جان روبرتو اسکارچیا (دانشگاه ونیز)

زنان جنگجو در شعر فارسی و در اشعار تورکواتو تاسو/ ناهید نوروزی (دانشگاه بولونیا) تصاویر گورگونیک در هلنیسم و ایران کهن/ ماتتئو کمپاراتی (دانشکده هنر دانشگاه رنمین چین)

جنون، مرگ و شعر درآثار آلدا مرینی و فروغ فرخزاد/ فائزه مردانی (دانشگاه بولونیا)

مرکز فرهنگی شهر کتاب در سال جاری، نشست‌ها و همایش‌های مختلفی را با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز ادبی دو کشور در تهران و شهرهای رم، فلورانس و بولونیا برگزار کرده و گفت‌وگوهای فرهنگی و ادبی میان نخبگان، نویسندگان، محققان و شاعران دو کشور را پیگیری می‌ کند.