فرمول جدید سازمان بورس برای سنگ آهن

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی در جمع خبرنگاران درباره آزادسازی قیمت سنگ آهن گفت:با توجه به مشکلات موجود در قیمت گذاری سنگ آهن و نارضایتی فعالان این عرصه و سهامداران و ذی نفعان، فرمولی برای تعیین قیمت سنگ آهن از سوی سازمان بورس تهیه شده که این فرمول برای اجرایی شدن به وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخی از نمایندگان مجلس نیز ارائه شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در واقع با تعیین این فرمول تلاش داریم تا تمام سنگ آهن و سایر فرآورده های معدنی که بخش خصوصی تولید می کند، به قیمت های جهانی متصل و متناسب با آن نیز قیمت های داخلی تعیین شوند و عملا دولت دخل و تصرفی در قیمتگذاری نداشته باشد.

به گفته وی؛ این فرمول بر اساس قیمت های قیمتهای جهانی تهیه و تنظیم شده است.

گفتنی است، کنسانتره سنگ آهن در حالی در جهان قیمت های بیش از ۹۰ دلاری را پشت سرگذاشته که هر تن کنسانتره در ایران با قیمت متوسط۳۸تا ۴۰ دلار به فروش می رسد و در حالی این ارزان فروشی صورت می گیرد که فولاد در ایران با نرخ جهانی معامله می شود و این شرایط سبب شده که صنعت سنگ آهن با شرایط نامساعدی مواجه شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان توسعه در این صنعت به عنوان پیش نیاز تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در افق ۱۴۰۴ با مخاطره مواجه شود.

از سویی دیگر ارزان فروشی سنگ آهن در ایران به سود فولادسازان تمام شده و اخیرا یکی از شرکتهای فولادی به دلیل بهره مندی از سنگ آهن ارزان سود سال ۹۶ خود را ۵۳ درصد افزایش داده؛ در حالی که معدنی ها هیچ افزایشی نداشته اند.