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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۱۹

آخرین وضعیت مصدوم استقلال؛

مگویان از پنجشنبه در تمرین آبی‌پوشان حاضر می‌شود

مگویان از پنجشنبه در تمرین آبی‌پوشان حاضر می‌شود

مدافع ملی پوش و ارمنستانی استقلال با پشت سر گذاشتن کامل دوران مصدومیت خود، آماده اضافه شدن به تمرین این تیم است.

به گزارش خبرنگار مهر، هرایر مگویان مدافع ملی پوش و ارمنستانی آبی پوشان که از ابتدای نیم فصل دوم این تیم را به دلیل مصدومیت همراهی نکرد، با پشت سر گذاشتن آخرین مراحل درمانی‌اش از اولین جلسه تمرین آبی پوشان به جمع سایر بازیکنان اضافه خواهد شد.

مگویان امروز و فردا در کلینیک فیزیوتراپی آبی پوشان به تمرینات انفرادی خواهد پرداخت و از روز پنجشنبه به تمرینات گروهی این تیم اضافه می‌شود. البته بدیهی است وی در بین ۱۸ بازیکن اصلی استقلال برای دیدار با سیاه جامگان حضور نخواهد داشت.

آبی پوشان در هفته بیست و سوم لیگ برتر، روز شنبه و از ساعت ۱۷:۲۵ در ورزشگاه آزادی میزبان تیم سیاه جامگان مشهد هستند. 

کد مطلب 3919756

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