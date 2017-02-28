اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان به توسعه معادن در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با الحاق بندی به تبصره ۱۱ قانون بودجه مقرر کردند که براساس بند «ب» ماده ۵۴ برنامه پنجم توسعه از منابع ۲۶۵۰۰ میلیارد ریالی جداول شماره «۱۰» مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال به وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی (ایمیدرو) اختصاص یابد تا با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و در احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی معادن در مناطق کمتر برخوردار با مشارکت بخش خصوصی سرمایه گذاری شود.

این ماده با ۱۳۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.