صالحی امیری: گفتگو میان دولتمردان و اصحاب فرهنگ و هنر ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نخستین سخنران همایش ایران فرهنگی در جهان امروز که با حضور جمع زیادی از اصحاب اندیشه، فرهنگ، هنر و رسانه که در تالار وحدت آغاز شده است در سخنانی گفت: همانطور که در ابتدای ورودم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده بودم، بنای ما گفتگو، تحمل، مدارا، نقدپذیری، درک متقابل، کاهش عصبیت و افزایش سطح اشتراکات با همه اصحاب فرهنگ و هنر است.

وی گفت: در هر جامعه ای ۴ کانون اثربخشی حضور و ظهور دارند که می توانند منبع اصلی تعالی آن جامعه باشند؛ کانون اول نخبگان، اصحاب فرهنگ و هنر، علم و دانش هستند. کانون دوم رسانه هستند که بستر انتقال دیدگاههای نخبگان به متن اجتماعی هستند. کانون سوم حاکمیت و دولت است که نقش موثری در پیشبرد یک جامعه ای ایفا می کند و کانون چهارم و اصلی ترین کانون که به مثابه یک دریا و اقیانوس جوشان است، همان جامعه و مردم آن جامعه هستند.

وی با طرح این سوال که چگونه می توانیم میان این ۴ کانون بزرگ رابطه منطقی، عقلانی و انسجامی برقرار کنیم، تاکید کرد: همه تجربه های جهانی نشان می دهد برای اینکه جامعه ای منسجم، سالم، پاک، دوراندیش، آینده نگر، همه جانبه نگر و کل نگر داشته باشیم، تعامل ۴ کانون اصلی ضروری است.

وی با اشاره به حضور چهره های مختلف اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در نخستین دور گفتگوی آنها با اعضای کابینه دولت تدبیر و امید که در تالار وحدت حضور دارند، گفت: ترکیبی که امشب در این مکان گرد آمده است نمادی از ملت بزرگ ایران هستند که می توانند زبان گویایی برای انتقال پیام دولت به مردم و بالعکس باشند. ما به جای اینکه در شرایط غیراخلاقی و غیراصولی با هم صحبت بگوییم و از طریق ابزار مختلف با پیام های نامربوط دیگران را آزار دهیم، بهترین مسیر برای تداوم حیات جامعه، گفتگوی مستقیم است.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتگو و ایجاد فضایی برای گوش های شنوا و شکوفایی و جهش در جامعه منتهی می‌شود و در جامعه ای که در آن گفتگو نباشد خشونت، ناامنی، تخریب و انگ زنی است.

صالحی امیری با بیان اینکه فلسفه آغاز این گفتگوها و برگزاری همایش ایران فرهنگی در جهان امروز را این گونه عنوان کرد: دولتمردان باید سخن اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را بشنوند و آنها هم سخن دولتمردان را. در سطح بعدی هنرمندان باید با هم گفتگو کنند و به این ترتیب فرایند گفتگو در کشور باید به یک فرهنگ ملی تبدیل شود.

وی تاکید کرد: با این شیوه، برادری، همدلی و همنوایی بیشتر خواهد شد، گفتگو یک فضیلت دائمی است که باید هر روز بیشتر از قبل از آن بهره مند شویم.

بر اساس این گزارش خشایار اعتمادی، محمد میرزمانی، پری ملکی، حجت الله ایوبی، سهیل محمودی، اسماعیل امینی، فاطمه راکعی، ساعد باقری، علی اوجی، شاهین آرین، محمود فرهنگ، مظفر شفیعی، محمد ساربان، علی مرادخانی، جواد بختیاری، علی اصغر امیرنیا، محمد عربانی، داریوش اسدزاده، هنگامه اخوان، ناصر آقایی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، رضا یزدانی، مهدی آذرسینا، محمود پاک نیت، حسن دادشکر، جلیل فرجاد، سعید ثابت، روح الله جعفری، کامران همت پور، همایون رحیمیان، قطب الدین صادقی، سیروس الوند، مهدی شفیعی، امید نعمتی، سیروس الوند، هرمز هدایت، رازمیک اوحانیان، سهراب سلیمی، محمد سعید شریفیان، حسین طرفدار، علی اکبر صفی پور، بهروز غریب پور، کامران ملکی، فریبا کوثری، فزاد طالبی، فریدون شهبازیان، ابوالحسن داوودی، علیرضا تابش، نادر مشایخی، سهراب کاش، ایرج راد، محمدرضا خاکی، جلیل اکبری صحت، زهرا صبری، محمدمهدی عسگرپور، سروش صحت، مهدی شفیعی، اتابک نادری، داریوش طلایی، هرمز هدایت، مجتبی آقایی، شاهرخ تویسرکانی، حمید امجد، داود فتحعلی بیگی، مسعود دلخواه، علی فرامرزی، فرشته طایر پور، از جمله کسانی هستند که در این مراسم حضور دارند.