بیش از ۲ هزار مدرسه پایتخت توسط شهرداری تهران تجهیز و بهسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد روشنی با تاکید بر سهم قابل توجه جمعیت دانش آموزی در ترکیب جمعیتی کلان شهر تهران و همچنین اهمیت نقش مدارس و دانش آموزان در توسعه و تعمیق فرهنگ شهروندی، تصریح کرد: اختصاص بودجه سالانه برای حمایت از مدارس شهر تهران در زمینه های عمرانی، تجهیزی و برنامه ای از سیاستهای موفق و ضروری شورای اسلامی و شهرداری تهران به شمار می رود.

وی کمک به ارتقاء سطح خدمات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بهداشتی در مدارس را از اهداف این طرح برشمرد و افزود: کمک به تجهیز، بهسازی و نوسازی، ایمن سازی و بازسازی محیط های آموزشی ، آموزش حقوق و تکالیف شهروندی دانش آموزان و افزایش سطح همکاری‌ها و تعاملات میان بخشی دستگاه های مختلف مرتبط با مدیریت شهری در زمینه مسایل آموزشی و مراکز تحصیلی و آموزشی از دیگر اهداف این طرح می باشد.

به گفته روشنی؛ در زمینه عمرانی براساس کارشناسی انجام شده و شناسایی و طبقه بندی نیازهای مدارس در راستای کمک به توسعه و بازسازی ، مجموعه ای از فعالیت های عمرانی اعم از نقاشی و رنگ آمیزی فضاهای داخلی و بیرونی مدارس ، طراحی و نصب صندلی مبلمان مناسب در حیاط مدارس، احداث و تفکیک آبخوری ها از سرویس های بهداشتی، توسعه و بازسازی قرائت خانه، کتابخانه و فضاهای ورزشی مدارس، ترمیم آسفالت حیاط و ایزوگام پشت بام و..پیش بینی و در طول هشت ماه نخست به بسیاری از مدارس تهران این خدمات ارایه شد.

مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران همچنین تجهیز نمازخانه مدارس و تعمیر و نگهداری سیستم های صوتی پخش اذان، تجهیز مدارس به لوازم ورزشی و تفریحی، تأمین تجهیزات هوشمندسازی مدارس و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های مدارس و... را از دیگر اقدامات شهرداری های مناطق ۲۲ گانه در جهت حمایت از مدارس تهران عنوان کرد.

وی در ادامه با تاکید براینکه مدیریت شهری حتی در حوزه تقویت فعالیت ها و برنامه های تربیتی و آموزشی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و هنری نیز در قالب طرح حمایت از مدارس با آموزش و پرورش همکاری‌ دارد؛ اظهار داشت: کاهش آسیب های اجتماعی، آموزش محیطی، برگزاری گردش ها و اردوهای علمی- آموزشی، غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، تولید و توزیع محصولات فرهنگی و آموزشی، ترویج فرهنگ کتابخوانی، برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه‌ها، طرح شهردار مدرسه، حمایت از برنامه‌های قرآنی در مدارس، همکاری های زیست محیطی و... از جمله سرفصل های همکاری های مشترک بین آموزش و پرورش شهر تهران و مدیریت شهری در طول سال جاری به شمار می رود.