جزئیات هوشمند سازی مدارس در منطقه ۹ تهران

آرش پژمان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۹ تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به سابقه همکاری سالیانه بین شهرداریهای مناطق و آموزش و پرورش بر اساس مصوبه شورای شهر تهران گفت: از سالهای گذشته توافقنامهای تحت عنوان توسعه و تجهیز مدارس میان شهرداری مناطق و آموزش و پرورش همان مناطق منعقد میشود که در قالب آن، شهرداریها متعهد میشوند بر اساس نیازهای اعلامی آموزش و پرورش، خدماتی در حوزه تجهیزاتی، عمرانی و برنامهای ارائه دهند.
وی ادامه داد: این برای چهارمین سال متوالی است که این تفاهم نامه در راستای همکاری با آموزش و پرورش در خصوص بهسازی و تجهیز مدارس منعقد میشود. مدارس از جمله اماکنی هستند که تمامی ما با حضور در این فضای آموزشی آن را لمس کرده و با آن آشنا هستیم و در واقع همه ما تجربه حضور در مدارس را داریم.
پژمان افزود: این خدمات شامل ارائه اتوبوس برای بازدیدهای اردویی، اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و آموزشی در مدارس، انجام آسفالتکاری و بهسازی سرویسهای بهداشتی، بهسازی فضاهای ورزشی و تأمین تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی است.
حمایت شهرداری از آموزش مجازی با هوشمندسازی و بهبود زیرساختهای مدارس
معاون شهردار منطقه ۹ با اشاره به تجربه سالهای اخیر در برگزاری آموزش مجازی ادامه داد: در دوران کرونا، جنگ تحمیلی و حتی بسیاری از روزهای سال که به دلیل گرما، سرما یا آلودگی هوا مدارس تعطیل میشدند، آموزش به شکل غیرحضوری دنبال میشد. با توجه به اینکه آموزش مجازی امروز به بخشی جداییناپذیر از نظام آموزشی ما تبدیل شده، شهرداری باید کمک کند این شیوه آموزش با کمترین مشکل و هزینه ادامه یابد و دانشآموزان در تحصیل خود دچار وقفه نشوند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۹ تهران اظهار کرد: در بعد مادی ما تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا محیط آموزش خوبی را در مدارس منطقه ۹ ایجاد کنیم و نشاط فردی و اجتماعی را برای بچهها جهت یادگیری در فضای آموزشی فراهم کنیم، در واقع با ارتقا محیطهای آموزشی تأثیرگذار باشیم و باعث شویم تا فرزندان ما با بهرهگیری از محیط آموزش و پرورش با کیفیت آینده خوبی داشته باشند. در واقع کار برای آموزش و پرورش منفعت عمومی دارد و نفعش برای همه است و هر چقدر بتوانیم در این راستا به سیستم آموزشی کمک کنیم به راستی سرمایهگذاری بر روی نسل آینده و پیشرفت کشور را انجام دادهایم.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته حجم بالایی از خدمات عمرانی و تجهیزاتی به مدارس منطقه ارائه شده است، توضیح داد: تقریباً مدرسهای در منطقه وجود ندارد که مشکل جدی زیرساختی و عمرانی داشته باشد. به همین دلیل، امسال رویکرد خود را بر هوشمندسازی مدارس گذاشتهایم. بر اساس توافق با آموزش و پرورش منطقه، اعتبار امسال حوزه تجهیز مدارس به خرید اقلامی مانند لپتاپ و تجهیزات جانبی اختصاص پیدا میکند تا مدارس بتوانند در ایام غیرحضوری، آموزش را به بهترین شکل پیش ببرند.
هوشمندسازی ۷۴ مدرسه دولتی با لپتاپ و ادامه حمایتهای عمرانی برای ارتقای کیفیت آموزش
پژمان تاکید کرد: تمام مدارس دولتی سطح منطقه ۹ تهران امسال در برنامه هوشمندسازی ما قرار دارند. این به معنای توقف سایر خدمات عمرانی نیست و مدارسی که همچنان نیاز به اقدامات عمرانی داشته باشند، خدمات لازم را دریافت خواهند کرد. با این حال، با توجه به تکمیل بخش عمده این اقدامات در سالهای گذشته، اکنون تنها یک یا دو مدرسه ممکن است نیاز به آسفالت یا مرمت سرویسهای بهداشتی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: امسال تمرکز اصلی شهرداری منطقه ۹ بر اجرای کامل طرح هوشمندسازی مدارس است و این برنامه با همکاری آموزش و پرورش و با هدف ارتقا کیفیت آموزش دانشآموزان انجام میشود.
پژمان در خصوص هوشمندسازی مدارس منطقه ۹ گفت: مقرر شده است تا در قالب تفاهم نامه ۷۴ مدرسه دولتی هر کدام مجهز به لپتاپ شوند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۹ تهران مطرح کرد: شهرداری بزرگترین شریک آموزشی و حامی آموزش و پرورش است و طی این ۳ سال در منطقه ۹ مساعدتهای شایان توجهی در این خصوص به مدارس شده است. کمک به تربیت کمک به نظام و اسلام است و کمک شما در مجموعه شهری کمک به تربیت نسل آینده بوده است و شما پشتیبان خوبی برای ما بودهاید.
وی افزود: در حوزههای عمران و خدمات شهری خدمات خوبی به مدارس در طی این سه سال گذشته در حد بضاعت در قالب تفاهم نامههایی که به امضا رسیده است، انجام دادهایم و امسال در منطقه ۹، هوشمند سازی مدارس را مدنظر داریم، تا خدمتی شایسته به نسل آینده ارائه کرده باشیم.
پژمان گفت: مدیریت شهری در منطقه ۹ با نگاه پدرانه، مهربانانه و مترقی باعث توسعه مجموعه آموزشی در این قسمت از پایتخت شده است. وجود حاکمیت و مدیریت یکپارچه شهری با محوریت شهرداری باعث پیشرفت در سطح شهر شده و به بهبود فضای آموزشی کمک میکند.
