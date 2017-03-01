توسعه مراکز حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان ویژه اساتید دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، حجت الاسلام روح الله حریزاوی گفت : با توجه به استقبال قابل توجه اعضای هیات علمی و اساتید مراکز آموزش عالی، برای بهره مندی از برنامه های حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، تاسیس مرکز اختصاصی ویژه اساتید و اعضای هیات علمی در دستور کار حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان قرار گرفت و بر همین اساس نیز در هفدهمین جلسه هیات امنای حوزه، تاسیس مرکز ویژه اساتید در تهران و برگزاری دوره ویژه اساتید شیراز تصویب شد.

وی افزود: پیش از این دوره ویژه دانشجویان مقاطع دکتری و اعضای هیات علمی در قم، مشهد، اصفهان و کرج نیز فعال شده بود که با توجه به مصوبه اخیر، تعداد این مراکز به ۵ مرکز افزایش یافته است که در کنار بیش از ۴۰ مرکز حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در سراسر کشور، فعالیت آموزشی و تربیتی خود را در شاکله کلی محتوای دروس در سه بخش تفسیری و روایی، معرفتی و کلامی و اخلاقی و عرفانی به علاقمندان ارائه می دهند.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان گفت: هیات امنا در جلسه اخیر خود مجوز تاسیس مرکز دانشگاه خوارزمی کرج، همچنین تاسیس مرکز مستقل کوی دانشگاه تهران نیز صادر کرده است که به این ترتیب، دانشگاه تهران، دارای دو مرکز مستقل در کوی و پردیس مرکزی خواهد شد.

در سال جدید تحصیلی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، بیش از ۶ هزار نفر در مراکز حوزه ثبت نام کرده اند که نزدیک به ۲۰ درصد آنان، دانشجویان یا فارغ التحصیلان مقاطع دکتری تخصصی، دکتری و کارشناسی ارشد هستند که تعدادی از این افراد، اساتید و اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی هستند.