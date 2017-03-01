گرانی ربطی به شب عید ندارد/باید درانتخابات تحمل مان را بالا ببریم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چه مکانیزمی را می‌توان نسبت به کنترل فضای مجازی درباره تبلیغات کاندیداها در انتخابات ۹۶ در مقابل تخریب‌ها داشت، گفت: فضای مجازی فضایی است که اکنون تبادل اطلاعات در آن صورت می‌گیرد و به طور طبیعی اگر خلافی در آن صورت گرفته باشد، باید مورد به مورد آن را شکایت کنند تا در کارگروه خاص خودش بررسی شود.

وی تأکید کرد: در فضای انتخابات حرف و حدیث زیاد است لذا باید تحمل‌مان را بالا ببریم.

وزیر دادگستری درباره تمهیدات مربوط به کنترل قیمت بازار شب عید و اینکه همچنان شاهد گرانی برخی کالاها هستیم، گفت: گرانی ربطی به شب عید ندارد. به هر حال چند درصد گرانی داشتیم لذا ما کنترل می‌کنیم که بیش از آنچه که باید باشد، آن نرخ افزایش پیدا نکند. اما در کل ۷ یا ۸ درصد افزایش قیمت داریم هرچند نسبت به سالهای قبل کاهش رشد قیمت داریم و این یکی از دستاوردهای خوب ماست و به همین جهت تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی در ۹ ماه امسال و ۳ ماه سوم پاییز دستاورد خوبی داریم و بالای ۸ درصد رفته و اینها به افزایش تولید کمک کرده و گرانی‌ها نیز کاهش پیدا کرده است. اما موردی در برخی اقلام گرانی و در برخی دیگر سوءاستفاده داریم که با آن برخورد می‌کنیم.