مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی، در این مراسم شب گذشته( سه شنبه 10 اسفندماه) که با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آیت الله تسخیری رئیس شورای عالی مجمع تقریب، مولوی نذیر احمد سلامی و مولوی اسحاق مدنی، حجت الاسلام والمسلمین عرب دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، معاونان مجمع جهانی تقریب و جمعی از شخصیت های حوزوی و دانشگاهی، فعالان عرصه تقریب، اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد از فعالیت های چهارساله حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد مبلغی تقدیر و «حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین مختاری» به عنوان رئیس دانشگاه به صورت رسمی معارفه شد.

در این مراسم ضمن اهدای لوح یادبود به رئیس سابق دانشگاه مذاهب اسلامی، حکم آیت الله اراکی رئیس هیئت امنای دانشگاه و دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به دکتر مختاری قرائت شد.

معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری:

دانشگاه مذاهب اسلامی با انگیزه تقویت فرهنگ سازی امت واحده شکل گرفت

دانشگاه مذاهب اسلامی باید بهترین مسیر را برای رسیدن به امت واحده بپیماید

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی در سخنانی در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید دانشگاه مذاهب اسلامی با تجلیل از مقام مؤسس و اولین رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: در حوزه تقریب مذاهب شخصیتی همچون مرحوم آیت الله واعظ زاده کم داریم و متاسفانه تقدیر بسزایی از آن مرحوم انجام نشد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت دانشگاههایی چون مذاهب اسلامی در دوره کنونی اظهار داشت: اکنون در سال2017 قرار داریم اگر به رخدادهای 100سال اخیر از جمله اعلامیه بالفور و تشکیل رژیم صهیونیستی، انقلاب روسیه، بحرانهای عمیق در اروپا و ...توجه داشته باشیم متوجه خواهیم شد که تحولات بسیاری رخ داده است اما باید اقدامی صورت بگیرد تا نسلهای بعد در سال2117 از ما گله مند نباشند که چرا دقت نظر صورت نگرفت و از رسالت تاریخی خود غفلت کردید.

حجت الاسلام والمسلمین قمی افزود: مسلمانان با توجه به جمعیت و موقعیت و نیروی انسانی موجود می توانند در آینده بشری تاثیرگذار باشند و به جای این که به مسائل بی اهمیت مشغول باشند برای 100سال آینده برنامه ریزی داشته باشند.

وی با اشاره به رسالت دانشگاهیان، علما و اندیشمندان در این راستا، تصریح کرد: دانشگاه مذاهب اسلامی با توجه به امکانات خود اعم از اساتید و دانشجویان باید بهترین مسیر را برای رسیدن به امت واحده بپیماید.

معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در ادامه تاکید کرد:این دانشگاه با این انگیزه شکل گرفت تا فرهنگ سازی امت واحده را تقویت کند و این نیاز اصلی جامعه اسلامی است و امید است در آینده با اقداماتی که دکتر مختاری مدنظر دارد، بتواند در عرصه های مختلف نقش آفرین باشد.

حجت الاسلام مبلغی: دانشگاه مذاهب اسلامی یک مقوله اساسی برای نظام اسلامی است

حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی رئیس سابق دانشگاه نیز در سخنانی در این مراسم با تقدیر از کمک های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به دانشگاه، تاکید کرد: دانشگاه مذاهب اسلامی یک مقوله اساسی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی و مجمع تقریب مذاهب اسلامی در شرایط کنونی است.

وی افزود: بازخوانی مکرر و مجدد این دانشگاه یکی از ضرورت هایی است که باید در دستور کار مطالعاتی و برنامه ای قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی در ادامه با اشاره به پیشینه این دانشگاه گفت: این دانشگاه ابتدا از درون اندیشه ناب مقام معظم رهبری برخاست و مرحوم واعظ زاده نقش مهمی در پرورش این اندیشه داشت.

وی افزود: در سالهای ابتدایی تمرکزگرایی و نوعی انزوا در این دانشگاه حاکم بود که البته با توجه به این که تقریب چندان شناخته شده نبود این مسئله طبیعی بود لذا اولین اقدام لزوم تمرکز زدایی بود که اقداماتی در این زمینه صورت گرف.

دکتر مبلغی همچنین به دیگر فعالیتهای دانشگاه در زمان مدیریت خود اشاره کرد.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی: وجهه دینی و آکادمیک دو ویژگی برجسته دانشگاه مذاهب اسلامی/ دانشگاه مذاهب اسلامی باید در عرصه داخلی و بین المللی شناسانده شود

دانشگاه مذاهب اسلامی آبروی نظام است و باید تقویت شود

در ادامه این مراسم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی نیز طی سخنانی با اشاره به خصیصه های برجسته دانشگاه مذاهب اسلامی، گفت: وجهه مشترک دینی و آکادمیک از ویژگیهای برجسته این دانشگاه است.

وی افزود: این دو وجهه، دانشگاه مذاهب اسلامی را نسبت به دیگر دانشگاه ها متمایز می سازد؛ در واقع این دانشگاه از جهتی به حوزه علمیه و مدارس دینی ارتباط دارد و از جهتی به مراکز علمی و آکادمیک.

دکتر مختاری در ادامه تاکید کرد: به عقیده من دانشگاه مذاهب می توانست بیش از این به اهداف مقدسی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده بودند، برسد اما متاسفانه این مهم محقق نشده است و امیدواریم در آینده بتواند به جایگاه و شان حقیقی خود دست یابد.زیرا این دانشگاه آبروی نظام است و باید تقویت شود.

وی افزود: در عرصه داخلی دانشگاه مذاهب اسلامی چه در سطح حوزوی و چه در سطح دانشگاهی ناشناخته است؛ در عرصه بین الملل وضعیت از این نیز بدتر است؛ این دانشگاه تنها پذیرنده دانشجو بوده و در بعد بین المللی نتوانسته اقدامی انجام دهد در حالی که زمینه کار بسیار است و می تواند از طریق اعزام اساتید و دانشجو با دانشگاههای معتبر جهان ارتباطات وسیعی داشته باشد لذا در حوزه بین المللی تلاش می کنیم این ارتباطات برقرار شود.

دانشگاه مذاهب اسلامی می تواند یک نظریه پرداز مهم برای نهادهای تقریبی باشد

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با بیان این که در بحث متون درسی برنامه ویژه ای داریم، گفت: تشکیل کمیته ای تحت عنوان تالیف و تدوین کتب درسی در دستور کار است؛ دانشگاه مذاهب اسلامی می تواند یک نظریه پرداز مهم برای مجمع تقریب باشد و نمی تواند جدا از این مجمع فعالیت کند و آیت الله اراکی با توجه به سوابق درخشان دانشگاهی و حوزوی می توانند کمک شایانی بکنند.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی دانشگاه و با تاکید بر اینکه که همه این مشکلات قابل حل است، بیان داشت: تمرکز زدایی در کاغذ معنا ندارد و باید در عمل اجرا شود؛ در هر صورت بارسنگینی بر دوش داریم و امیدواریم به فضل الهی اهداف مورد نظر محقق شود.

وی همچنین با تقدیر از حمایتهای همه جانبه دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بیان داشت: از حسن نظر آیت الله اراکی صمیمانه تشکر می کنیم و امیدواریم بتوانیم این دانشگاه را در حد شایسته خود در عرصه داخلی و بین المللی برسانیم.

معاون اجرایی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی: امیدواریم تغییرات جدید، روند اصلاح و تغییر در دانشگاه را به خوبی محقق کند

دکتر محمد رضا گلرو معاون اجرایی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سخنانی در این مراسم تاکید کرد: امیدواریم روند تغییرات و اصلاحات در مجمع تقریب در دانشگاه نیز انجام شود و تغییرات جدید باعث اصلاح و تغییر در وضعیت فعلی دانشگاه شود.

وی افزود: در سالهای اخیر با مدیریت خوب آیت الله اراکی موج تغییر و اصلاح را که لازمه عصر جدید جهان اسلام است در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شروع شده است و این روند را در دانشگاه نیز شاهد خواهیم بود.

عضو هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی در ادامه بیان داشت: بدون اغراق بگویم که قبل از حضور دکتر مختاری در پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم، شاهد اقدام خاصی از این پژوهشگاه نبودیم اما با ورود ایشان به این مجموعه، پژوهشگاه تبدیل به یکی از افتخارات و امروز یکی از قابل اتکاترین ارکان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است و چاپ مجموع موسوعه السنه النبویه شاهدی بر این مدعاست و ما مطمئنیم ایشان در دانشگاه مذاهب اسلامی نیز موفق خواهد بود.

وی افزود: وضعیت پیشین دانشگاه مذاهب اسلامی این هشدار را برای ما داده بود که تغییر در مدیریت دانشگاه ضروری است و دکتر مختاری نیز با توجه به سوابق حوزوی و دانشگاهی خود و فعالیتهای شایسته وی در پژوهشگاه مطالعات تقریبی بهترین انتخاب برای ریاست دانشگاه بود.

آیت الله اراکی: دانشگاه مذاهب اسلامی باید زمینه تمدن نوین اسلامی را طراحی کند/ دانشگاه مذاهب اسلامی یک پروژه عظیم در سطح نظام است/ آمادگی برای ایجاد شعب دانشگاه مذاهب اسلامی ایران در بسیاری از کشورها

حضرت آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز در سخنانی با اشاره به جایگاه مهم دانشگاه در سطح جهان اسلام، تصریح کرد: دانشگاه مذاهب اسلامی باید زمینه تمدن نوین اسلامی را طراحی کند.

وی افزود: دانشگاه مذاهب اسلامی دانشگاهی معمولی نیست بلکه یک پروژه عظیم در سطح نظام است و نظام باید از این پروژه عظیم حمایت کند.

آیت الله اراکی با تقدیر از روسای سابق این دانشگاه در دو دهه گذشته، گفت: مشکلات فعلی دانشگاه به حول و قوه الهی مرتفع خواهد شد.

وی با اشاره به چالشهایی که این دانشگاه در سالهای گذشته با آن دست به گریبان بود، بیان داشت: دانشگاه مذاهب اسلامی با توجه به مقدورات خود نباید از دانشگاههایی چون جامعه المصطفی که از افتخارات جمهوری اسلامی است عقب بماند؛ باید خیز مناسبی برداشته شود تا دانشگاه در عیار بالایی قرار گیرد و بتواند در سطح داخلی و جهانی گسترش پیدا کند.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به پتانسیل بالای کشورهای مختلف جهان برای گسترش فعالیت های دانشگاه مذاهب اسلامی، گفت: در پی آنیم که در کشورهایی چون سوریه، عراق، اندونزی و... دانشگاه را تاسیس کنیم و زمینه کاری در دیگر کشورهای جهان نیز وجود دارد.