پیروزی بایرن مونیخ در زمین کلن/ دورتموند با ۶ گل لورکوزن را برد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ روز شنبه در دیدار خارج از خانه برابر کلن به پیروزی ۳ بر صفر دست پیدا کرد. این برد فاصله بایرن را با لایپزیش بار دیگر افزایش داد.

خاوی مارتینز (۲۵)، خوان برنات (۴۸) و فرانک ریبری (۹۰) در این دیدار برای بایرن گلزنی کردند. شاگردان کارلتو با این برد ۵۶ امتیازی شدند و بار دیگر از لایپزیش فاصله گرفتند. تیم لایپزیش با ۴۹ امتیاز در رده دوم قرار دارد.

در یکی دیگر از دیدارهای مهم تیم دورتموند با حساب ۶ بر ۲ لورکوزن را شکست داد. عثمان دمبله (۶)، پیر امریک اوبامیانگ (۲۷ و ۷۰)، کریستین پولیسیچ (۷۷)، آندره شورله (۸۵ - پنالتی) و رافائل گوئیریرو (۹۲) زننده گل های تیم دورتموند بودند. گل های لورکوزن را هم کوین وولاند (۴۸) و وندل (۷۴) به ثمر رساندند. دورتموند با ۴۳ امتیاز جایگاه خود را در رده سوم جدول تثبیت کرد.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این ترتیب است:

* وردربرمن ۲ - دارمشتات صفر

* هوفن هایم ۵ - اینگول اشتات ۲

* دورتموند ۶ - لورکوزن ۲

* ماینتس یک - وولفسبورگ یک

* کلن صفر - بایرن مونیخ ۳