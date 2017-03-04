فازدوم کارخانه سیمان مارگون باحضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح فاز دوم کارخانه سیمان مارگون صبح شنبه و با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، استاندار کهگیلویه وبویراحمد، نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد استانی به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در مراسم افتتاح این پروژه گفت: کارخانه سیمان مارگون تنها پروژه با سرمایه گذاری خارجی در کهگیلویه و بویراحمد است.

داریوش دیودیده افزود: این کارخانه از بزرگ ترین واحدهای سیمان کشور است که افتتاح فاز دوم آن با تلاشهای شبانه روزی مدیران مجموعه به اتمام رسیده است.

وی بیان داشت: ظرفیت تولید روزانه کارخانه سیمان مارگون سه هزار و ۳۰۰ تن و ظرفیت تولید سالانه آن نیز افزون بر یک میلیون تن است.