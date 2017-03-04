  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳

درکهگیلویه وبویراحمد؛

فازدوم کارخانه سیمان مارگون باحضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد

فازدوم کارخانه سیمان مارگون باحضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد

یاسوج- فاز دوم کارخانه سیمان مارگون در کهگیلویه وبویراحمد با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح فاز دوم کارخانه سیمان مارگون صبح شنبه و با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور،   استاندار کهگیلویه وبویراحمد، نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد استانی به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در مراسم افتتاح این پروژه گفت: کارخانه سیمان مارگون تنها پروژه با سرمایه گذاری خارجی در کهگیلویه و بویراحمد است.

داریوش دیودیده افزود: این کارخانه از بزرگ ترین واحدهای سیمان کشور است که افتتاح فاز دوم آن با تلاشهای شبانه روزی مدیران مجموعه به اتمام رسیده است.

وی بیان داشت: ظرفیت تولید روزانه کارخانه سیمان مارگون سه هزار و ۳۰۰ تن و ظرفیت تولید سالانه آن نیز افزون بر یک میلیون تن است.

کد مطلب 3922409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علیرضا IR ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      با سلام فاز اول کی افتتاح شد ما که ساکن مارگون هستیم تاکنون از فاز اول تولید سیمان ندیدیم. که حالا میگن فاز دوم افتتاح شده.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها