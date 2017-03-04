به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اولین نمایشگاه جامع دانشگاه، صنعت و کسب و کار با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن صنفی موسسات مشاوره شغلی و کاریابی استان تهران با حضور شرکت های معتبر صنعتی، تجاری، خدماتی و سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی برگزار می شود.

هدف از برگزاری این نمایشگاه افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه، آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیلان با فضای صنعت و کسب و کار و در نهایت تسهیل امر اشتغال اقشار تحصیل کرده و ماهر کشور با همکاری مراکز دانشگاهی، دولتی و بخش خصوصی است.

افتتاحیه این رویداد روز یکشنبه ۱۵ اسفند از ساعت ۱۰ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز می شود و بازدید کنندگان و علاقه مندان می توانند از ۱۵ تا ۱۷ اسفند ماه از ساعت ۹:۳۰ صبح الی ۱۶ عصر از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند.