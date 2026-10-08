سید محسن اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از نصب و راه‌اندازی نخستین دستگاه پیشرفته GeneXpert در استان خبر داد و اظهار کرد: این دستگاه در مرکز جامع سلامت شهید اشرفی اصفهانی نصب شده و گامی مهم در توسعه خدمات تشخیصی و ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های تشخیصی در حوزه سلامت افزود: راه‌اندازی دستگاه GeneXpert می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سرعت و دقت تشخیص بیماری سل و شناسایی موارد مقاوم به درمان داشته باشد.

اسدی بیان کرد: دستگاه GeneXpert با استفاده از فناوری پیشرفته تشخیص مولکولی و روش PCR، امکان شناسایی سریع عامل بیماری سل و بررسی مقاومت دارویی را فراهم می‌کند و به کادر درمان کمک می‌کند تا روند تشخیص و درمان بیماران با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس مرکز بهداشت و درمان بویراحمد گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای راه‌اندازی این دستگاه، کاهش زمان تشخیص بیماری و تسریع در آغاز روند درمان است؛ موضوعی که در کنترل بیماری‌های عفونی و جلوگیری از انتقال بیماری اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: شناسایی سریع‌تر موارد مقاوم به دارو نیز از دیگر ظرفیت‌های این فناوری است و می‌تواند در مدیریت بهتر بیماران و تقویت نظام مراقبت و کنترل بیماری سل در استان مؤثر باشد.

اسدی با بیان اینکه توسعه تجهیزات تشخیصی از اولویت‌های حوزه سلامت است، تصریح کرد: بهره‌برداری از دستگاه GeneXpert موجب ارتقای توان تشخیصی آزمایشگاه‌های حوزه سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی و دقیق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از این فناوری می‌تواند با تشخیص به‌موقع بیماران، در پیشگیری از انتقال بیماری و بهبود شاخص‌های کنترل سل در کهگیلویه و بویراحمد نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس مرکز بهداشت و درمان بویراحمد در پایان گفت: راه‌اندازی دستگاه GeneXpert در مرکز جامع سلامت شهید اشرفی اصفهانی، زمینه ارائه خدمات تشخیصی سریع‌تر و دقیق‌تر را فراهم کرده و گامی مؤثر در مسیر توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ارتقای سطح خدمات بهداشتی در شهرستان بویراحمد محسوب می‌شود.