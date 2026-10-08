خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز پنجشنبه خبر داد.

شهرستان بویراحمد

حدفاصل تل‌خسرو شمالی به سمت بیمارستان زاگرس تا پیرچوپان‌ها، مسیر ترمینال قدیم و راهنمایی، ۶۰ متری شمالی، بخشی از خیابان فردوسی، مرکز شهر شامل خیابان‌های پزشک، طالقانی و سه‌جوب، مجتمع چمران، از ایستگاه تاکسیرانی اکبرآباد تا نبش خیابان شریعتی، شفا، کیمیا، سینما، شریعتی تا نبش سینما، هجرت ۱ و ۲، بخشی از خیابان سردار جنگل جنوبی، معلم و کودک. از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰

عمده‌فروشان و بخشی از تل‌خسرو از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

روستای گردو کنگک تنگ سرخ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

شهرستان گچساران

لیشتر، اسلام‌آباد، هفت‌چشمه، آبکل و دژسلیمان از ساعت ۰۷:۱۰ تا ۰۸:۱۰