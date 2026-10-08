به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتقال خون استان تهران، احمد قره‌باغیان، در حاشیه دیدار با کارکنان انتقال خون استان تهران، اظهار کرد: مدتی بود به دلیل مشغله‌های کاری فرصت حضور در جمع همکاران میسر نشده بود از این رو امروز در جمع همکاران پرتلاش انتقال خون استان تهران حاضر شدم تا علاوه بر دیدار و اهدای خون از زحمات و عملکرد ارزشمند آنان در این مدت قدردانی کنم.

وی با اشاره به وضعیت کنونی ذخایر و نیاز خونی کشور افزود: در حال حاضر وضعیت اهدای خون و ذخایر خونی نیازمند بهبود و تقویت است. به همین منظور تاکید داریم که مردم و شهروندان برای اهدای خون و حفظ پایداری ذخایر خونی به مراکز مراجعه کرده و در این امر حیاتی مشارکت داشته باشند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی و شنیدن مطالبات کارکنان تصریح کرد: در خلال این بازدیدها به صورت مستقیم و فردی پای صحبت‌های همکاران می‌نشینیم و دغدغه‌های آنان را می‌شنویم تا بتوانیم برای بهبود شرایط این عزیزان برنامه‌ریزی و اقدام مناسبی داشته باشیم.

قره‌باغیان، کارکنان را سرمایه اجتماعی این نهاد خواند و خاطرنشان کرد: اگر زحمات و حضور همکاران چه در بخش‌های فنی و تخصصی و چه در بخش‌های پشتیبانی نبود سازمان انتقال خون نمی‌توانست به این شکل خدمت‌رسانی کند.