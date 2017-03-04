سامانه جامع چاپ در کرمان راه اندازی می شود

وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها در نظر دارد سامانه جامع چاپ را تا انتهای سال ۱۳۹۵ راه اندازی کند.

وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها در نظر دارد سامانه جامع چاپ را تا انتهای سال ۱۳۹۵ به منظور اجرایی کردن طرح دولت الکترونیک، تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه‌ و وقت، تسهیل و تسریع خدمات مورد نیاز چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته کشور راه‌اندازی کند.

محمدی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶، هیچ تقاضایی در ادارات کل استان‌ها به صورت دستی پذیرفته نخواهد شد و تمامی درخواست‌ها باید در این سامانه ثبت و پیگیری شود.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: اهالی صنعت چاپ لازم است با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل چاپ و نشر به آدرس http://irprint.farhang.gov.ir نسبت به ثبت مشخصات واحد لیتوگرافی، چاپ و صحافی خود (تا قبل از اتمام سال) اقدام کنند.