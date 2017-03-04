شعر نه نوشتنی و نه گفتنی، بلکه سرودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیری اسفندقه با آوردن شاهد مثال‌هایی از اشعار حافظ، سعدی، بیدل دهلوی، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری بر لزوم وجود این خصوصیت در شاعران تاکید کرد و گفت: شعر ناب و لطیف آیینه است. شعر پارسی سرانجام شنیده می‌شود اما علاوه بر آن دیده نیز می‌شود؛ چراکه شاعر می‌بیند و نشان می‌دهد.

شاعر مجموعه غزل «ورمشور» با بیان تاکید قرآن کریم بر شنیدن افزود: شاعر آن نیست که چیزهای تازه می‌بیند. در هستی هیچ‌چیز کهنه نیست. همه اتفاقات هستی حس و هوش و هیجان دیگری دارد.

مرتضی امیری اسفندقه همچنین علت پرفروش بودن مجموعه‌ اشعار سهراب سپهری را تماشای خاص او از جهان دانست و با اشاره به اهمیت مشاهده دقیق شاعران اضافه کرد: از دیرباز شاعرانی که خوب ندیده‌اند و نشان نداده‌اند، دیوان‌هایشان به دست ما نرسیده است. در حالی‌که ما امروز به گونه‌ای از حافظ صحبت می‌کنیم که انگار شعرهای او متعلق به همین دیروز بوده است.

وی با بیان اینکه شعر تجلی فرهنگ ایران است افزود: هنر؛ تجلی چراغ از تاریکی‌ست و شعر چراغ روشن می‌کند. چراغ شعر است که تجلی هنر در جهان است.

شاعر مجموعه نماشم، بر اهمیت جلوه کردن شاعر در شعرش تاکید کرد و گفت: پروین اعتصامی یک نابغه است. او اصلا شعر نیمایی نگفته اما عاطفه شعرش منحصر به فرد است. حتی شهریار نیز با تمام احترامی که برای وی قائلم انقدر مانند پروین اعتصامی عاطفه شعری ندارد.

وی در پاسخ به سوال یکی از اعضای دوره در خصوص لزوم سرودن شعر نیمایی توضیح داد: شعر نیمایی به امکانات زبان فارسی افزوده است. البته قالب مهم نیست. چون انسان قالبی زندگی نمی‌کند. شعر نیز نه نوشتنی است و نه گفتنی. شعر سرودنی است و سرودن با موسیقی ارتباط دارد.

در پایان این کلاس آموزشی، بانوان شاعر به طرح سوال در خصوص مسیرشعری خود و شعرخوانی پرداختند.