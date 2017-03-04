پایانه شرق پایتخت از ۱۵ فروردین به محل جدید منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف ظهر شنبه در حاشیه افتتاح ۲۹ پروژه شهری در منطقه ۸ در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به صورت کلی وضعیت شرق تهران در زمینه سرانه های مختلف نسبت به غرب شهر ضعیف تر است، گفت: البته در دهه گذشته تلاش شده تا سرانه های موجود در شرق تهران شامل بزرگراه ها، شبکه مترو، فضای سبز و ... با سرعت بیشتری رشد پیدا کند.

وی با اشاره به توسعه سرانه های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در منطقه ۸، افزود: امروز با افتتاح این پروژه ها سرانه های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در منطقه هشت نزدیک به ۲۰ هزار متر مربع افزایش پیدا کرد. به عنوان نمونه مجموعه ورزشی آزادگان با ۱۲هزار مترمربع شامل سالن های ورزشی مختلف برای خانم ها و آقایان افتتاح شده که در شرق تهران کم نظیر است.

قالیباف با اشاره به تکمیل اتوبان های امام علی(ع)، شهیدصیاد شیرازی، شهید یاسینی و شهید زین الدین در شرق تهران طی دهه اخیر گفت: علاوه بر این باید رمپ و لوپی در اتوبان امام علی (ع) کامل می شد تا حرکت شمالی و جنوبی به صورت روان تر انجام شود. اجرای این پروژه نیاز به برخی تملک ها و رفع معارضان تاسیساتی داشت که این کار انجام و این مسیر از چندی پیش به صورت عمومی برای استفاده شهروندان بازگشایی شد.

وی با اشاره به گسترش خطوط بی. آر. تی و مترو در شرق تهران، افزود: با کمک مناطق ۱۳ و ۸ ، پایانه شرق از ۱۵ فروردین ۹۶ به محل جدید منتقل خواهد شد. همچنین خط مترو در این محدوده نیز به طول دو کیلومتر دیگر توسعه خواهد یافت تا امکان دسترسی با مترو به ورودی شهر و محل جدید پایانه شرق فراهم شود، بر این اساس دسترسی به تهران نو و بخش پایانی خیابان دماوند روان تر خواهد شد.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به افتتاح مسجد خاتم الانبیا (ص) در منطقه ۸، تصریح کرد: هر کدام از پروژه های موجود در شهر تهران که به مرحله بهره برداری می رسد، مورد استفاده عموم قرار می گیرد. نمونه روشن آن نیز پل تقاطع خیابان شریعتی و همت است که بدون برپایی مراسم رسمی شهروندان از چند ماه پیش از آن استفاده می کنند.

وی در پایان از افتتاح پروژه تصفیه خانه و فازهای باقی مانده دریاچه شهدای خلیج فارس در کنار پروژه امتداد بزرگراه شهید حکیم و تونل شهدای غزه در آینده نزدیک خبر داد.