رفع تصرف ۴۹۱ هکتار از اراضی ملی منابع طبیعی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام رسولی ظهر شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: طی ۱۱ ماه امسال ۷۲۸ فقره پرونده تخریب و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی در استان همدان تشکیل شده که ۹۴۰ هکتار را شامل می شود.

وی با بیان اینکه امسال با تلاش‌های صورت گرفته ۷۹۰ پرونده تخلف به مساحت ۴۹۱ هکتار خلع ید و رفع تصرف شده است، عنوان کرد: بخشی از پرونده‌های رفع تصرف شده مربوط به سال‌های گذشته بوده که امسال به نتیجه رسیده است.

رسولی بیان کرد: امسال ۱۷۸ فقره آتش‌سوزی در عرصه منابع طبیعی و اراضی ملی استان همدان رخ داده که در پی آن ۴۶۱ هکتار از اراضی در آتش سوخت.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۳۸۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان همدان در آتش سوخت، عنوان کرد: تعداد موارد آتش سوزی ۵۰ درصد و سطوح آتش سوزی نیز ۱۵ درصد افزایش داشته است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان همدان با بیان اینکه در تمام شهرستان تیم‌های اطفاحریق به صورت شبانه‌روزی فعال هستند، گفت: به محض وقوع آتش‌سوزی اکیپ‌ها اعزام می‌شوند تا آتش گسترش پیدا نکند.

رسولی با بیان اینکه ۸ هزار و ۷۶ فقره پرونده تخلف از ابتدای تشکیل یگان حفاظت در سال ۸۷ تاکنون در اداره کل منابع طبیعی همدان تشکیل و بخشی نیز به رای رسیده است، گفت: بیشتر پرونده‌هایی که در استان همدان تشکیل می‌شود به دلیل اشتباهات سهوی از سوی کشاورزان است که اراضی ملی را تخریب و تصرف کرده و کشت می‌کنند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان همدان اضافه کرد: در حال حاضر به صورت میانگین هر نیروی یگان حفاظت منابع طبیعی همدان از ۶۰ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی حفاظت می‌کند.