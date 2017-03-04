ستاد انتخابات ۹۶ آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و اولین میان‌دوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر کشور عصر امروز آغاز به کار کرد.

در این مراسم علی‌اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور، حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور، فرهادی فرماندار تهران، محمود شاه‌نشین رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و نمایندگانی از شورای نگهبان حضور داشتند.

بنابر این گزارش، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همراه پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

همچنین ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراها از ۳۰ اسفند ماه و داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از بیست و دوم فروردین ماه ۹۶ آغاز می‌شود.

پورعلی‌مطلق: میانگین ثبت‌نام در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس ۶۰ نفر بوده است

همچنین علی پورعلی‌مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور در مراسم افتتاحیه ستاد انتخابات کشور گفت: امروز شاهد افتتاح و شروع به کار رسمی ستاد هستیم، اما در اصل کار ستاد از تیرماه آغاز شده بود.

وی با اشاره به ثبت‌نام از کاندیداهای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از هشتم اسفند ماه گفت: امروز آخرین روز ثبت‌نام در این انتخابات است که رکورد ثبت‌نام داوطلبان در این دوره از انتخابات شکست.

پورعلی‌مطلق ادامه داد: در این دوره از ثبت‌نام‌ها برای یک حوزه انتخابیه بیش از ۱۱۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که میانگین این ثبت‌نام‌ها ۶۰ نفر و در انتخابات گذشته میانگین ثبت‌نام‌ها ۲۹ نفر بوده است که این میزان داوطلبان در انتخابات ۹۶ را نشان می‌دهد.