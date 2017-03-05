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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰

فشن شوی «چادر» با حضور بازیگران زن؟

فشن شوی «چادر» با حضور بازیگران زن؟

شیوه تبلیغات یک مزون برای چادرهای رنگی و طرح‌دارش حسابی دردسرساز شد تا مورد نقد بسیاری از اهالی رسانه و شخصیت‌ها قرار بگیرد.

مجله‌مهر: پوشش «چادر» از گذشته در میان زنان ایرانی باب بوده‌است و همواره برای آن به عنوان برترین تجلی حجاب زن مسلمان برایش احترام خاصی قائل بودند. به همین خاطر هرگونه نوآوری و تغییر در این پوشش همواره با حساسیت‌های زیادی روبرو بوده‌است تا از قداست و احترام این پوشش نزد ایرانیان نکاهد. اما شیوه تبلیغات یک مزون برای فروش پارچه‌های چادرش در روزهای اخیر سروصدا کرد. این مزون چندی قبل از چند بازیگر زن برای رونمایی از پارچه‌های چادر خود دعوت کرد و از آنها خواست برای دقایقی چادر سر کنند و در کنار لوگوی مزون بایستند تا از آنها به منظور تبلیغ عکس‌ گرفته شود و بعد دوباره چادرها را از سر باز کنند.

پخش این عکس‌ها در صفحات اجتماعی این مزون و بازیگران حاضر در این رونمایی، با واکنش‌های منفی مخاطبان روبرو شد و گروهی به آن لقب «فشن‌شوی چادر» دادند و این سبک از تبلیغ را مغایر با حرمت این پوشش دانستند.

اما مسئولان این مزون با گله از واکنش‌های مخاطبان این موضوع را مانعی برای خود دانستند و عنوان کردند که این انتقادات درستی مسیرشان را نشان می‌دهد چون سنگ‌ها همیشه به قطار در حال حرکت زده می‌شود! تنها جمله دفاعیه این مزون این بود که این چادرها تنها برای استفاده در خانه و مجالس طراحی شده‌اند و قرار نیست در محافل عمومی پوشیده شوند. این درحالی ست که این دفاعیه برای مخاطبان کاملا بدیهی است و نقدهای مطرح شده به شیوه تبلیغات آنهاست وگرنه همه زنانی که از چادر به عنوان پوشش استفاده می‌کنند همگی چند نمونه از این چادرها دارند.

انتقادات به این فشن شو در شبکه‌های اجتماعی به قدری بالا گرفت که در نهایت این مزون تصمیم گرفت صفحه اینستاگرام خود را از حالت عمومی به حالت خصوصی تبدیل کند.

به دلیل تشابه نام فامیلی مدیر این مزون با وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و به وجود آمدن سوءتفاهمات بسیار زیاد در این باره این مزون مجبور شد هرگونه نسبت دور و یا نزدیک با این شخصیت شناخته شده سیاسی را تکذیب کند.

کد مطلب 3923755

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    نظرات

    • سوال IR ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 1
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      ایرادی نداره، بالاخره بسیاری از بازیگران در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مدل می شوند.
      • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
        2 0
        ایراد دارد بزرگوار!!!! این چادر حرمت دارد .... برای این چادر چه خون ها که ریخته نشده است ... این چادر یک پارچه نیست ، از طلا با ارزش تر است ...
    • آ IR ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 3
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      دفاعیه خوبی بوده اگر هم چادر پوشش مسخره ای نیست پس به خودتون نگیرین بالاخره چادریها هم باید فشن شو داشته باشن دیگه
    • ریحانه IR ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 1
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      مشکلش چیه؟ هم زیباست هم باحجاب. حتما باید از پارچه های سیاه و خارجی استفاده کنیم !
    • چادر IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
      4 1
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      همه زنان ما، از روشنفکرترین های این روزگار نیز مادران شان روزگاری چادری بودند، منتهی اکنون جو جامعه را به گونه ای ساخته ایم که زن ها شده اند دو دسته: چادری و غیر چادری چادر یک انتخاب است همین
    • الهه IR ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
      4 0
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      خیلی مسخره است دیگه چادر فشن لازم نداره کسی که اعتقاد به حجاب توسط چادر داشته باشه خودش می داند چه جنسی با چه طرحی زیبا تره نیاز به این لوس بازی ها نیست
    • در پاسخ به چادر IR ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
      0 0
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      متاسفانه بر خلاف آنچه که می گویند این روزها زنان چادری وضعیت سختی دارند از نظر پذیرش جامعه، ممکن است برخی به سوء استفاده چادر سر کنند و رفتار مناسبی نداشته باشند و این به اسم همه چادری ها تمام می شود.
    • ن ل IR ۰۰:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
      2 0
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      هر دم از این باغ بری می رسد ....تازه تر از تازه تری می رسد
    • فهیمه دهقان IR ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
      2 0
      پاسخ
      خوب بود
    • زهرا ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
      1 0
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      می خوان چادر رو که مظهر عفاف هست رو بی ارزش کنند .

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