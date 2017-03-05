فشن شوی «چادر» با حضور بازیگران زن؟

مجلهمهر: پوشش «چادر» از گذشته در میان زنان ایرانی باب بودهاست و همواره برای آن به عنوان برترین تجلی حجاب زن مسلمان برایش احترام خاصی قائل بودند. به همین خاطر هرگونه نوآوری و تغییر در این پوشش همواره با حساسیتهای زیادی روبرو بودهاست تا از قداست و احترام این پوشش نزد ایرانیان نکاهد. اما شیوه تبلیغات یک مزون برای فروش پارچههای چادرش در روزهای اخیر سروصدا کرد. این مزون چندی قبل از چند بازیگر زن برای رونمایی از پارچههای چادر خود دعوت کرد و از آنها خواست برای دقایقی چادر سر کنند و در کنار لوگوی مزون بایستند تا از آنها به منظور تبلیغ عکس گرفته شود و بعد دوباره چادرها را از سر باز کنند.
پخش این عکسها در صفحات اجتماعی این مزون و بازیگران حاضر در این رونمایی، با واکنشهای منفی مخاطبان روبرو شد و گروهی به آن لقب «فشنشوی چادر» دادند و این سبک از تبلیغ را مغایر با حرمت این پوشش دانستند.
اما مسئولان این مزون با گله از واکنشهای مخاطبان این موضوع را مانعی برای خود دانستند و عنوان کردند که این انتقادات درستی مسیرشان را نشان میدهد چون سنگها همیشه به قطار در حال حرکت زده میشود! تنها جمله دفاعیه این مزون این بود که این چادرها تنها برای استفاده در خانه و مجالس طراحی شدهاند و قرار نیست در محافل عمومی پوشیده شوند. این درحالی ست که این دفاعیه برای مخاطبان کاملا بدیهی است و نقدهای مطرح شده به شیوه تبلیغات آنهاست وگرنه همه زنانی که از چادر به عنوان پوشش استفاده میکنند همگی چند نمونه از این چادرها دارند.
انتقادات به این فشن شو در شبکههای اجتماعی به قدری بالا گرفت که در نهایت این مزون تصمیم گرفت صفحه اینستاگرام خود را از حالت عمومی به حالت خصوصی تبدیل کند.
به دلیل تشابه نام فامیلی مدیر این مزون با وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و به وجود آمدن سوءتفاهمات بسیار زیاد در این باره این مزون مجبور شد هرگونه نسبت دور و یا نزدیک با این شخصیت شناخته شده سیاسی را تکذیب کند.
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