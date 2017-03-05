ارایه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از صندوق فرهنگیان اوایل هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از پایان مهلت تعیین شده برای بدهکاران کلان بانکی در روز جاری خبر داد و گفت: امروز آخرین مهلت برای پرداخت بدهی بدهکاران کلان بانک سرمایه است که با هماهنگی با دادستان تهران، وزارت اطلاعات و نهادهای نظارتی در کنار دادسرای پولی، چنانچه مطالبات خود را پرداخت نکنند، بازداشت خواهند شد.

وی از ارایه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه در اوایل هفته آینده خبر داد و افزود: تعداد بدهکاران کلان این بانک ۲۱ نفر هستند که امروز آخرین مهلت برای حضور آنها در بانک بوده تا بتوانند بدهی خود را تعیین تکلیف نمایند، این درحالی است که ما در مبارزه با فساد کاملا مصمم بوده و در این رابطه از همراهی خوب و مناسب دادستان و نهادهای نظارتی هم برخوردار هستیم. این در شرایطی است که برخی شایعاتی که پیرامون ادغام یا ورشکستگی این بانک مطرح است، از همین بدهکارانی ناشی می شود که قصد پرداخت بدهی خود را ندارند، بدهکارانی که در گذشته با هم رقیب بوده و امروز رفیق شده اند و یک فصل مشترک دارند و آن عدم پرداخت بدهی خود است.

خانی تصریح کرد: برخی از بدهکاران، بدهی خود را به صورت نقدی به بانک برگردانده اند و در عین حال، املاک مرغوبی را هم برای وصول مطالبات در اختیار بانک قرار گرفته است که این امر، در نتیجه فشار نهادهای نظارتی بوده است. این در حالی است که مطالبات غیر جاری بانک را ۷۳ هزار میلیارد ریال است که از ابتدای امسال ۱۳هزار میلیارد ریال آن وصول شده است.

وی اظهار داشت: از رقم بدهی، حدود پنج هزار میلیارد ریال نیز در دو ماه اخیر وصول شده؛ همچنین سه تا چهار هزار میلیارد ریال املاک مرغوب بابت بدهی در اختیار ما است.

خانی گفت: تمامی بانکها تلاش دارند تا در وهله اول، با مذاکره نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام کنند؛ اما در پله آخر، راهکار قضایی قرار می گیرد؛ در واقع، بانکها در ابتدا از طریق مذاکره وارد می شوند و پس از آن به مرحله هشدار می رسند؛ ما هم از این جرگه مستثنی نیستیم و به برخی افراد مهلت داده ایم که مبالغ را پرداخت کنند؛ این در حالی است که برخی به این مهلت بی توجه بوده اند.

وی افزود: بعد از بررسی ها مشخص شده که بخشی از وام های دریافتی، در مسیر اصلی و مورد نظر هزینه نشده اند، این در حالی است که این افراد پول بانک را پس نمی دهند.