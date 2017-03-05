کارگاه آموزشی استادان گروه معارف اسلامی استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان بوشهر صبح یکشنبه در این همایش با اشاره به حدیثی در رابطه با اینکه عالمان دینی مروج و سنگربانان فکر و اندیشه معارف اسلامی جامعه هستند اظهار داشت: شما اساتید عزیز و فرهیخته و سنگربانان فکر و اندیشه معارف دینی، همواره در همه عرصه‌های اجتماعی و علمی بنیانگذار و در تمام صحنه‌ها نقش آفرین و بصیرت‌افزا هستید.

حجت الاسلام عباس دشتی ادامه داد: شما اساتید و عالمان فدایی انقلاب و همیشه در صحنه‌ها حاضر بوده و از ملالت‌ها هراسی به دل راه نمی‌دهید و شمائید که پرچمدار حرکت‌های انقلابی در دانشگاه‌ها و از بین برنده نقشه‌های زهرآگین دشمن هستید چرا که با روشنگری خود اقتدار دشمن را شکسته‌اید.

وی بیان کرد: امروز دشمن متوجه شده است که باید با نفوذ خود در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه یعنی مراکز علمی ما، روحیه انقلابی و دشمن‌ستیزی را از آنها بگیرد.

دشتی خاطرنشان کرد: تلاش دشمن با ایادی خودش در داخل این است که دانشگاه‌ها را سکولاریزم کرده و دانشجو و استاد ما را شخص سکولار بار بیاورد؛ شما طبق روایت امام صادق (ع) که ( العلماء مرابطون) اساتیدی دلسوز به دین و انقلاب هستید که با بصیرت انقلابی خود، پاسداران فکر و اندیشه فرهنگ و معارف دینی مردم و جوانان انقلابی هستید.

وی افزود: امروز دشمنان این نظام مقدس جمهوری اسلامی با راه‌اندازی شبکه‌های مختلف در عرصه فضای مجازی در تلاش هستند که نسل جوان و دانشجویان ما را با حیله‌ها و ایجاد جوسازی و موج سواری از ارزش‌های الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی دور کنند.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان بوشهر ادامه داد: امروز ما در جنگی سخت‌تر از جنگ هشت ساله که دشمنان بر ملت ایران اسلامی تحمیل کردند هستیم که ثقل و تهاجم اصلی این جنگ در صحن و سرای دانشگاه‌های ما است.

وی اضافه کرد: امروز عده‌ای قلیل در دانشگاه‌ها به عنوان پیاده نظام دشمن تمام ارزش‌های نظام و انقلاب را مورد هجمه قرار داده‌اند اما در سایه تلاش دلسوزان انقلاب و متدینین و نیروهای دلسوز وانقلابی به‌ویژه اساتید معارف که جایگاهی بزرگ در این عرصه دارند پای علم انقلاب ایستاده و با وحدت و همبستگی پشت سر ولایت و رهبری انقلاب اسلامی سد محکمی در مقابل تهاجمات دشمنان انقلاب ایجاد کرده‌اند.

دشتی گفت: امروز وظیفه اقشار مختلف دانشگاهی است که صراط مستقیم را طی کنند و فریب استکبار و نیروهای نفوذی آنها را نخورند و هیچ‌گاه تزلزل به خود راه ندهند. الحمدالله جامعه دانشگاهی ما در طول دوران انقلاب و بعد از انقلاب تاکنون همواره به‌عنوان عنصری بصیر و بیدارگر به آحاد جامعه، بصیرت افزایی کرده است، حضور آنان در تمام عرصه‌های حساس انقلاب در کنار مردم نقشه‌های دشمن را خنثی کرده و همانطور که در جریان جنگ تحمیلی و بعد از آن دیدیم این دانشجویان بودند که توانستند همواره در برابر تهدیدها و دسیسه‌های دشمنان مقاومت کنند.

وی اظهار داشت: امروز دانشگاهیان ما به رهبر انقلاب عشق می‌ورزند و بارها درخواست ملاقات و دیدار از استان بوشهر با مقام معظم رهبری داشته‌اند و امروز باید خدا را شاکر و سپاسگذار بود که چنین نعمتی را به مردم ایران اسلامی و تمام مسلمین و آ زادگان جهان عطا کرد.