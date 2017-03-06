جزئیات جلسه شورای مرکزی «جبهه مردمی»/۱۷ فروردین؛ مجمع عمومی دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به برگزاری دومین جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام رحیمیان به اعلام جزئیات و مصوبات این جلسه پرداخت و اظهار داشت: در این جلسه درباره برنامه ها و همایش های آتی که با یک جدول زمان بندی شده تا زمان انتخابات قرار است از طرف جبهه مردمی برگزار شود صحبت و گزارش آن ارائه شد.

۲۳ اسفند همایش اقشار و استانها برگزار می شود

دستجردی افزود: روز دوشنبه ۲۳ اسفندماه همایشی در مجتمع آدینه برگزار می شود که در آن اقشار و استانها و کمیته های مربوطه حضور دارند و محور آن برنامه آموزشی برای مسائل مدنظر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ادامه داد: همچنین یک برنامه دیگر روز سه شنبه این هفته به منظور انسجام فکری و هم اندیشی درونی برگزار خواهد شد و موضوع آن درباره «منظومه انقلابی گری» خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این همایش همه ۲۱ کاندیداهای جبهه که اسامی آنها اعلام شد، به همراه اعضای شورای مرکزی و همچنین تمام افرادی که می توانند از اعضا و حامیان جبهه باشند، حضور خواهند داشت.

جزئیات «برنامه اقدام» جبهه مردمی

دستجردی درباره جزئیات «برنامه اقدام» که مشخص شده است، خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی ها قرار شد در زمان های مختلف با افراد مختلف جلساتی گذاشته شود و همچنین درباره استانها و شهرستانها نیز صحبت شد، بنابراین در خصوص حضور اعضای شورای مرکزی در همایش های استانی و برگزاری همایش هایی از سوی خود استانها و شهرستانها نیز بحث و تصمیم گیری لازم صورت گرفت.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در همین زمینه یادآور شد: ما تا پایان امسال چند موضوع مهم خواهیم داشت که باید به آنها بپردازیم که البته هنوز جزئیات آن مشخص نشده است اما تا پایان اسفندماه این همایش ها و نشست ها برگزار خواهد شد.

مجمع دوم جبهه مردمی پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه برگزار خواهد شد

وی با بیان اینکه غیر از این «برنامه اقدام» دستور جلسه مجمع عمومی دوم نیز مورد بحث قرار گرفت، افزود: این مجمع پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه برگزار خواهد شد که دستور جلسات آن تصویب اساسنامه و انتخاب ۵ کاندیدا از بین ۱۰ نفر کاندیداهایی است که باید با آنها مذاکره صورت گیرد.

دستجردی تاکید کرد: این کاندیداها باید برنامه های خود را ارائه و سازوکار جبهه را قبول کنند لذا این ۱۰ نفر پس از تایید نهایی به اطلاع اعضای مجمع عمومی دوم می رسند.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در مجمع عمومی دوم که با حضور سه هزار نفر از افراد گذشته برگزار خواهد شد از میان ۱۰ نفر، ۵ نفر کاندیدای جبهه تعیین می‌شوند.

وی اظهار داشت: بعد از مجمع عمومی دوم ما پیمایش های اجتماعی را خواهیم داشت و وضعیت آرایش سیاسی کشور را بررسی می کنیم؛ همچنین مقرر شد قرارهای متعددی با آن ۵ کاندیدا بگذاریم و نهایتا به جمع بندی نفر واحد از بین آنها برسیم.

مشخص شدن اعضای هیات اجرایی

وی همچنین به مشخص شدن اعضای هیات اجرایی در این جلسه اشاره و تصریح کرد: مصوبه هیات اجرایی نیز اخذ شد که طبق آن تعدادی از اعضای شورای مرکزی و برخی که خارج از شورای مرکزی هستند در این هیات اجرایی کار را شروع می کنند. اسامی اعضای هیات اجرایی امروز مطرح و رای گیری و مسئولیت این کمیته ها تصویب شد، بدین ترتیب ۱۹ نفر ریاست کمیته های مختلف را بر عهده دارند، که ۱۵ نفر از اعضای شورای مرکزی و ۴ نفر خارج از شورای مرکزی هستند.

دستجردی یادآور شد: در این جلسه مصوب شد کسانی که ریاست این ۲۷ کمیته ها را بر عهده دارند، نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.